Polónia abate drones “suicidas” russos e invoca o Artigo 4 da NATO

A noite de 9 para 10 de setembro de 2025 ficará marcada como um dos momentos mais tensos desde o início da guerra da Ucrânia. Cerca de 19 drones russos do tipo Shahed violaram o espaço aéreo da Polónia.

Foi a primeira vez que um país da NATO abriu fogo em defesa direta do seu território durante este conflito.

Segundo as autoridades polacas, os drones entraram pelo leste do país em simultâneo com uma ofensiva aérea russa contra cidades ucranianas. A Força Aérea polaca acionou caças F-16, apoiados por F-35 holandeses, aviões de vigilância italianos e aeronaves de reabastecimento da NATO. O resultado foi a destruição de grande parte dos drones ainda em espaço aéreo polaco.

Drones abatidos... artigo 4 da NATO invocado

O governo liderado por Donald Tusk convocou de imediato os aliados, invocando o Artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, que prevê consultas entre membros quando a segurança de um deles é ameaçada. Apesar da gravidade da situação, não foi ativado o Artigo 5, que estipula defesa coletiva em caso de ataque armado.

Este não foi o primeiro incidente. Em agosto, um drone russo caiu e explodiu na região de Lublin, no leste da Polónia, sem causar vítimas, mas danificou edifícios. Casos semelhantes já ocorreram também na Roménia, Croácia, Moldávia, Letónia e Lituânia, sinalizando uma estratégia russa de testar os limites da NATO.

O abate dos drones representa um ponto de viragem no conflito. Pela primeira vez, a NATO respondeu militarmente a uma violação direta, mostrando que não permitirá ataques não provocados dentro das suas fronteiras.

Portugal já veio condenar "veemente" a violação do espaço aéreo polaco pela Rússia. A Rússia veio afirmar que não tencionava visar Polónia com drones, referindo que houve interferência na navegação.

Os drones Shahed-136 (ou Geranium-2, como são designados na Rússia) trata-se de um moderno drone desenvolvido pela indústria iraniana. Estes drones são produzidos com o objetivo de neutralizar alvos terrestres à distância. As primeiras imagens divulgadas desta "arma de guerra" apareceram em dezembro de 2021.

Com apenas 3,5 metros de comprimento e 2,5 metros de envergadura, este modelo de drone não tem capacidade de descolar de uma pista. Nesse sentido, este tipo de drone é lançado de uma plataforma com até cinco aeronaves que pode ser transportada por camiões.

O Shahed 136 tem um motor de 50 hp, pesa cerca de 2,5kg (sem carga) e pode atingir os 185 km/h graças a um dispositivo integrado para o efeito. Depois de lançado, esse dispositivo pode ser dispensado. O alcance ronda os 40 km!