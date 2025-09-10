Dia Mundial da prevenção do Suicídio: lançada linha de prevenção

O suicídio é a morte de alguém como resultado de um ato intencional para pôr termo à sua própria vida. Hoje o Governo lançou uma nova linha de prevenção.

1411 - é a nova linha de prevenção de suicídio

No Dia Mundial da prevenção do Suicídio, entra em funcionamento a nova linha de prevenção, que tem número próprio - 1411 - e é assegurada por psicólogos e enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria.

Embora integrada na linha SNS 24, o novo serviço opera de forma totalmente autónoma. Na fase inicial da sua implementação, o atendimento será feito por profissionais do serviço de aconselhamento psicológico com formação específica em suicidologia e que já integram a linha SNS 24, podendo ainda incluir outros profissionais de saúde com formação nesta área.

A nova linha será coordenada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a quem cabe também a formação inicial e contínua dos profissionais, assim como a sua divulgação nacional. A SPMS, assegurará, ainda, que toda a informação pessoal e clínica fornecida pelos utentes será tratada em conformidade com a legislação de proteção dos dados pessoais.

O suicídio e as tentativas de suicídio são problemas de saúde pública em todo o mundo, com impacto nas famílias, mas também na sua comunidade e na sociedade.

Estima-se que em Portugal morram, por dia, cerca de três pessoas por suicídio.

Esteja atento aos seguintes sinais de alarme, comuns numa pessoa em risco de suicídio:

tem dificuldades de concentração

diz que não tem esperança no futuro

anda mais isolada

irrita-se com frequência ou tem variações de humor extremas

tem constantes alterações do apetite

dorme muito ou muito pouco

consome álcool ou drogas

fala sobre querer morrer ou querer matar-se

age de forma ansiosa, agitada ou imprudente, sem pensar nas consequências das suas ações

diz que se sente um fardo para os outros ou que se sente culpada

não vê solução para os problemas ou sente-se encurralada

perdeu o interesse pela própria aparência

perdeu o interesse pelas atividades habituais (trabalho, escola, atividades sociais, desporto…)

procura ou já procurou formas de se matar

doou recentemente bens pessoais significativos

sofreu uma perda marcante recente (morte de um ente querido, desemprego, perda económico ou de estatuto social)

organiza a vida e prepara o momento da morte (guardou dinheiro para o funeral ou escreveu um testamento)

Os pensamentos de suicídio podem afetar qualquer pessoa, de qualquer idade ou género e em qualquer momento.