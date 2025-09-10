Dia Mundial da prevenção do Suicídio: lançada linha de prevenção
O suicídio é a morte de alguém como resultado de um ato intencional para pôr termo à sua própria vida. Hoje o Governo lançou uma nova linha de prevenção.
1411 - é a nova linha de prevenção de suicídio
No Dia Mundial da prevenção do Suicídio, entra em funcionamento a nova linha de prevenção, que tem número próprio - 1411 - e é assegurada por psicólogos e enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria.
Embora integrada na linha SNS 24, o novo serviço opera de forma totalmente autónoma. Na fase inicial da sua implementação, o atendimento será feito por profissionais do serviço de aconselhamento psicológico com formação específica em suicidologia e que já integram a linha SNS 24, podendo ainda incluir outros profissionais de saúde com formação nesta área.
A nova linha será coordenada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a quem cabe também a formação inicial e contínua dos profissionais, assim como a sua divulgação nacional. A SPMS, assegurará, ainda, que toda a informação pessoal e clínica fornecida pelos utentes será tratada em conformidade com a legislação de proteção dos dados pessoais.
O suicídio e as tentativas de suicídio são problemas de saúde pública em todo o mundo, com impacto nas famílias, mas também na sua comunidade e na sociedade.
Estima-se que em Portugal morram, por dia, cerca de três pessoas por suicídio.
Esteja atento aos seguintes sinais de alarme, comuns numa pessoa em risco de suicídio:
- tem dificuldades de concentração
- diz que não tem esperança no futuro
- anda mais isolada
- irrita-se com frequência ou tem variações de humor extremas
- tem constantes alterações do apetite
- dorme muito ou muito pouco
- consome álcool ou drogas
- fala sobre querer morrer ou querer matar-se
- age de forma ansiosa, agitada ou imprudente, sem pensar nas consequências das suas ações
- diz que se sente um fardo para os outros ou que se sente culpada
- não vê solução para os problemas ou sente-se encurralada
- perdeu o interesse pela própria aparência
- perdeu o interesse pelas atividades habituais (trabalho, escola, atividades sociais, desporto…)
- procura ou já procurou formas de se matar
- doou recentemente bens pessoais significativos
- sofreu uma perda marcante recente (morte de um ente querido, desemprego, perda económico ou de estatuto social)
- organiza a vida e prepara o momento da morte (guardou dinheiro para o funeral ou escreveu um testamento)
Os pensamentos de suicídio podem afetar qualquer pessoa, de qualquer idade ou género e em qualquer momento.
De notar que o número 1411 tem um custo total de 0,000 € por chamada realizada.