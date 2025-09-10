Como é que a Google ganha dinheiro com a IA?

Com muitas ferramentas baseadas em Intleigência Artificial (IA) a estarem disponíveis gratuitamente, impõe-se a questão: como é que as empresas ganham dinheiro? O diretor da Google Cloud explicou!

Na Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, em São Francisco, Thomas Kurian, diretor da Google Cloud, explicou como a gigante tecnológica está a monetizar os seus vários serviços de IA, por forma a gerar receita.

Já ganhámos milhares de milhões com a IA.

Disse Kurian, explicando que a carteira de solicitações da Google Cloud está a crescer mais rapidamente do que as suas receitas: "A nossa carteira de solicitações está agora em 106 mil milhões de dólares — está a crescer mais rapidamente do que a nossa receita; mais de 50% dela será convertida em receita nos próximos dois anos".

Segundo o diretor, embora a unidade de nuvem da Google esteja atrás das unidades de nuvem da Microsoft e da Amazon, ela está a crescer mais rapidamente do que elas.

Google já ganha dinheiro com a IA, mas como?

Conforme partilhado por Thomas Kurian, citado pela CNBC, é desta forma que a Google, através da Cloud, está a monetizar a IA:

Consumo

"Seja uma GPU, TPU ou um modelo, paga-se por token — ou seja, paga-se pelo que se usa", disse Kurian, referindo-se a tokens, que representam pedaços de texto que os modelos de IA processam quando geram ou interpretam linguagem.

Algumas pessoas usam sistemas de atendimento ao cliente, pagando por via do que Kurian chamou "taxas de deflexão", calculadas com base no valor comercial que os clientes obtêm — coisas como tempo de atividade, escalabilidade, recursos de IA e segurança.

Além disso, a Google Cloud fornece, também, ferramentas, que os clientes podem usar para monitorizar e gerir as interações dos agentes.

No mês passado, a Google ganhou um contrato de nuvem de 10 mil milhões de dólares da Meta, dependia em grande parte da Amazon Web Services para infraestrutura de nuvem, com duração de seis anos.

Subscrições

A dar dinheiro à Google estão, por outro lado, utilizadores que pagam taxas mensais por determinados serviços.

O Gemini da empresa, por exemplo, tem os seus próprios níveis de assinatura com várias opções de armazenamento, e o pacote de produtividade Google Workspace tem-nos, também.

Upselling

Segundo Kurian, o upselling é outro aspeto fundamental da estratégia da Google Cloud. Trata-se de uma técnica de vendas em que um vendedor convence um cliente a comprar uma versão mais cara, melhorada ou premium de um produto ou serviço que está a considerar, ou a adquirir complementos para aumentar o valor total da compra.

Fazemos upselling à medida que as pessoas usam mais de uma versão para outra, porque temos modelos de maior qualidade e níveis de preços mais elevados.

Conforme explicado pelo diretor, uma vez que os clientes utilizam os serviços de IA da Google, acabam por utilizar outros produtos da empresa.

Desta forma, os clientes gastam mais do que gastariam se ficassem apenas pelo serviço para o qual escolheram a Google em primeiro lugar, impulsionando o crescimento da receita.

IA potencializa negócio da Google

Com uma estratégia de monetização da IA claramente oleada, a Google parece estar a recolher resultados.

Durante o seu mais recente segundo trimestre, a Alphabet, empresa-mãe da Google, reportou, em julho, uma receita de 13,62 mil milhões de dólares para o seu negócio de computação em nuvem, o que representou um aumento de 32% relativamente ao ano anterior.