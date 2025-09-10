PplWare Mobile

Segurança Social: saiba quanto vai receber na sua reforma

· Internet 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Zé Fonseca A. says:
    10 de Setembro de 2025 às 14:04

    cada vez mais compensa adiar a reformar para ter bonificação

    Responder
  2. Avesraras says:
    10 de Setembro de 2025 às 14:42

    Sim porque quando fores embora precisas de cash para atravessar o rio, ou deixá-lo debaixo do colchão.

    Responder
  3. Redin says:
    10 de Setembro de 2025 às 14:46

    https://www.youtube.com/watch?v=0p5d-oIpTDw
    A tua calculadora para a reforma com Bitcoin
    https://eco.sapo.pt/2025/09/09/novo-presidente-da-asf-defende-que-e-preciso-limitar-ou-reduzir-as-pensoes/
    Não abram os olhos não….

    Responder
  4. José Pedro says:
    10 de Setembro de 2025 às 15:12

    Quem foi reformado por invalidez acerca de 20 anos atrás e agora já tem mais de 66 anos merecia uma atualização no valor da reforma, que continua a ser a mesma de sempre (baixa devido a idade na altura e a não ter os anos mínimos e infelizmente por circunstância de saúde teve que ser reformado por invalidez), a apenas foi subindo um pouco com as atualizações anuais…

    Responder
  5. Pedro says:
    10 de Setembro de 2025 às 15:42

    Atenção aos incautos, a SS é uma fraude, uma bolha. Observem os velhos à vossa volta, esse é o vosso futuro se apostarem neste scam.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube