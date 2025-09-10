Segurança Social: saiba quanto vai receber na sua reforma
Planear a reforma é uma das etapas mais importantes da vida profissional. A Segurança Social passou a disponibilizar um simulador de pensão de velhice que permite aos trabalhadores antecipar quanto poderão receber no futuro.
O simulador da Segurança Social é uma ferramenta online disponível na Segurança Social Direta. Tem como objetivo calcular o valor estimado da pensão de velhice com base no historial contributivo do trabalhador. Embora não seja um valor definitivo, oferece uma boa aproximação daquilo que poderá esperar receber.
O valor estimado da pensão resulta da aplicação das regras legais em vigor e depende de vários fatores:
- Carreira contributiva: número de anos com descontos para a Segurança Social.
- Remunerações registadas: salários declarados ao longo da carreira.
- Idade legal da reforma: em 2025 é de 66 anos e 11 meses.
- Idade escolhida para se reformar: pode optar pela idade legal, antecipar (com penalizações) ou adiar (com bonificações).
Como aceder ao simulador da Segurança Social para saber o valor da reforma?
- Aceda ao portal Segurança Social Direta
- Faça login com Chave Móvel Digital, Cartão de Cidadão ou senha da Segurança Social. No menu principal selecione: Simuladores →Simulador de Pensões
- Verifique os seus dados pessoais e contributivos.
- Insira as informações adicionais pedidas, como a idade de reforma pretendida ou perspetivas salariais futuras.
- O sistema gera o valor estimado da sua pensão mensal.
O simulador de reforma da Segurança Social é uma ferramenta prática e acessível que todos os trabalhadores devem utilizar. Embora não apresente valores definitivos, oferece uma previsão bastante útil para planear o futuro com maior segurança e tomar decisões atempadas sobre poupança e investimento.
cada vez mais compensa adiar a reformar para ter bonificação
O que compensa é criar um fundo à parte e não depender da SS.
Sim porque quando fores embora precisas de cash para atravessar o rio, ou deixá-lo debaixo do colchão.
https://www.youtube.com/watch?v=0p5d-oIpTDw
A tua calculadora para a reforma com Bitcoin
https://eco.sapo.pt/2025/09/09/novo-presidente-da-asf-defende-que-e-preciso-limitar-ou-reduzir-as-pensoes/
Não abram os olhos não….
Quem foi reformado por invalidez acerca de 20 anos atrás e agora já tem mais de 66 anos merecia uma atualização no valor da reforma, que continua a ser a mesma de sempre (baixa devido a idade na altura e a não ter os anos mínimos e infelizmente por circunstância de saúde teve que ser reformado por invalidez), a apenas foi subindo um pouco com as atualizações anuais…
Atenção aos incautos, a SS é uma fraude, uma bolha. Observem os velhos à vossa volta, esse é o vosso futuro se apostarem neste scam.