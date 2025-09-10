Segurança Social: saiba quanto vai receber na sua reforma

Planear a reforma é uma das etapas mais importantes da vida profissional. A Segurança Social passou a disponibilizar um simulador de pensão de velhice que permite aos trabalhadores antecipar quanto poderão receber no futuro.

O simulador da Segurança Social é uma ferramenta online disponível na Segurança Social Direta. Tem como objetivo calcular o valor estimado da pensão de velhice com base no historial contributivo do trabalhador. Embora não seja um valor definitivo, oferece uma boa aproximação daquilo que poderá esperar receber.

O valor estimado da pensão resulta da aplicação das regras legais em vigor e depende de vários fatores:

Carreira contributiva : número de anos com descontos para a Segurança Social.

: número de anos com descontos para a Segurança Social. Remunerações registada s: salários declarados ao longo da carreira.

s: salários declarados ao longo da carreira. Idade legal da reform a: em 2025 é de 66 anos e 11 meses.

a: em 2025 é de 66 anos e 11 meses. Idade escolhida para se reformar: pode optar pela idade legal, antecipar (com penalizações) ou adiar (com bonificações).

Como aceder ao simulador da Segurança Social para saber o valor da reforma?

Aceda ao portal Segurança Social Direta

Faça login com Chave Móvel Digital, Cartão de Cidadão ou senha da Segurança Social. No menu principal selecione : Simuladores →Simulador de Pensões

: Simuladores →Simulador de Pensões Verifique os seus dados pessoais e contributivos.

Insira as informações adicionais pedidas, como a idade de reforma pretendida ou perspetivas salariais futuras.

O sistema gera o valor estimado da sua pensão mensal.

O simulador de reforma da Segurança Social é uma ferramenta prática e acessível que todos os trabalhadores devem utilizar. Embora não apresente valores definitivos, oferece uma previsão bastante útil para planear o futuro com maior segurança e tomar decisões atempadas sobre poupança e investimento.

