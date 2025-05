Criar site: uma forma simples de ter presença online sem saber programar

Hoje em dia, estar presente na internet é quase obrigatório — seja para apresentar um negócio, criar um portefólio ou até lançar um projeto pessoal. Mas para quem não tem conhecimentos técnicos ou orçamento para contratar um programador, as opções nem sempre parecem claras.

A pensar nesses utilizadores, a Dominios.pt disponibiliza, há vários anos, o serviço “Criar Site”, uma solução tudo-em-um que permite ter um site online em poucos passos, mesmo sem experiência. Durante um período limitado, a empresa está a oferecer descontos até 90% nos planos Criar Site, com preços a partir de 0,95€/mês. Esta promoção inclui tudo o que é essencial para estar online, sem precisar de conhecimentos técnicos.

O que é o Criar Site?

A criação de um site continua a ser uma barreira para muitas pessoas que não têm conhecimentos técnicos ou orçamento para contratar um programador. Nos últimos anos, surgiram várias soluções que procuram simplificar esse processo. Uma dessas opções é o Criar Site, disponibilizado pela Dominios.pt.

Na prática, o Criar Site é uma plataforma de construção de websites baseada em templates, com alojamento e domínio incluídos. Ou seja, não é preciso comprar cada componente em separado — está tudo num único plano, pronto a usar.

Funciona com um editor visual, onde o utilizador escolhe um dos templates disponíveis (há vários estilos, desde negócios a páginas pessoais), e edita diretamente os textos, imagens, cores e secções, sem escrever código.

A interface é simples e semelhante a outras ferramentas conhecidas, como o Wix ou o Weebly. O processo é bastante guiado: escolhe-se um template, adapta-se o conteúdo, e o site pode ser publicado logo de seguida.

Uma solução “tudo em um” a partir de 0,95€/mês

O Criar Site é uma plataforma pensada para utilizadores que querem criar um site de forma rápida, com pouco ou nenhum conhecimento técnico. Está integrado no ecossistema da Dominios.pt, um dos principais players nacionais no registo de domínios.

Ao subscrever este serviço, o utilizador obtém:

nome de domínio (ex: seunome.pt ou sualoja.com)

Um plano de alojamento web

endereços de email

construtor de sites

Certificado SSL incluído (para HTTPS)

Suporte técnico em português

Exclusive templates com IA.

Para que tipo de sites serve?

Esta solução está pensada para projetos simples ou de média complexidade. É indicada, por exemplo, para:

Pequenas empresas que precisam de uma página institucional

Lojas físicas que querem mostrar produtos ou contactos

Profissionais independentes (arquitetos, psicólogos, técnicos, etc.)

Portefólios, blogs ou sites pessoais

Eventos, associações ou clubes locais

É possível adicionar funcionalidades como formulários de contacto, galerias de imagens, localização no Google Maps ou ligação às redes sociais. Existe ainda uma opção para ativar módulo de loja online, embora com funções básicas. Vale a pena? Não substitui soluções mais robustas para projetos muito exigentes, mas para a maioria dos utilizadores comuns, é uma porta de entrada eficaz para a web. Se precisa de um site funcional e simples, com o mínimo de esforço técnico e a um preço quase simbólico, a campanha da Dominios.pt é difícil de ignorar.

Criar Site