Promoção SCDKey: Windows 10 LTSC 2021 e Windows 11 Pro com desconto exclusivo

As oportunidades para Windows 11 cdkey estão melhores do que nunca. A SCDKey lançou uma campanha especial para os leitores do PPLWARE, onde é possível comprar chaves digitais de Windows 11 Pro e ativar Windows 10 Pro a preços incríveis. Se está a pensar atualizar o seu computador ou garantir uma versão estável como o Windows 10 LTSC 2021, esta é a altura certa para aproveitar.

30% de desconto

Porquê escolher Windows 10 LTSC 2021?

O Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) é especialmente indicado para quem procura estabilidade e desempenho constante. Entre as vantagens principais:

Sem updates de funcionalidades – mantém-se estável e sem mudanças inesperadas.

– mantém-se estável e sem mudanças inesperadas. Suporte a longo prazo – até 10 anos de atualizações de segurança (até 2032).

– até 10 anos de atualizações de segurança (até 2032). Sistema limpo e leve – sem Cortana, Microsoft Store ou apps desnecessárias.

– sem Cortana, Microsoft Store ou apps desnecessárias. Preço acessível – disponível a partir de apenas 9€.

Guia rápido para instalar

Para quem optar por uma versão LTSC, a SCDKey recomenda consultar esta página dedicada ao Windows LTSC, onde pode encontrar os links de referência. Depois, basta usar a ferramenta Rufus para criar uma pen USB de arranque e instalar facilmente no seu computador.

Exemplos de poupança em tecnologia

Estas campanhas têm sido destacadas também em sites internacionais como o Antyweb e o Tom’s Hardware, reforçando a credibilidade das promoções. Assim, pode ter a certeza de que está a aproveitar uma das melhores ofertas disponíveis no mercado.

Como ativar e usar a chave

Após a compra, receberá a chave digital diretamente por email. O processo de ativação é simples: basta ir a Definições > Atualização e Segurança > Ativação e inserir a chave. Em minutos, o seu sistema fica pronto e ativado para utilização completa.