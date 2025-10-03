Promoção SCDKey: Windows 10 LTSC 2021 e Windows 11 Pro com desconto exclusivo
As oportunidades para Windows 11 cdkey estão melhores do que nunca. A SCDKey lançou uma campanha especial para os leitores do PPLWARE, onde é possível comprar chaves digitais de Windows 11 Pro e ativar Windows 10 Pro a preços incríveis. Se está a pensar atualizar o seu computador ou garantir uma versão estável como o Windows 10 LTSC 2021, esta é a altura certa para aproveitar.
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD Key Global – 9,1€
- Windows 11 Pro OEM CD-KEY GLOBAL – 19,4€
- Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL – 13,9€
- Windows 10 Home OEM CD-KEY GLOBAL – 13€
- Windows 11 Home OEM CD-KEY GLOBAL – 18,3€
- Office 2016 Pro Plus CD-KEY GLOBAL – 23,6€
- Office 2019 Pro Plus CD-KEY GLOBAL – 42€
- Office 2021 Pro Plus CD-KEY GLOBAL – 78,3€
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus – 34,8€
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – 51,8€
Porquê escolher Windows 10 LTSC 2021?
O Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) é especialmente indicado para quem procura estabilidade e desempenho constante. Entre as vantagens principais:
- Sem updates de funcionalidades – mantém-se estável e sem mudanças inesperadas.
- Suporte a longo prazo – até 10 anos de atualizações de segurança (até 2032).
- Sistema limpo e leve – sem Cortana, Microsoft Store ou apps desnecessárias.
- Preço acessível – disponível a partir de apenas 9€.
Guia rápido para instalar
Para quem optar por uma versão LTSC, a SCDKey recomenda consultar esta página dedicada ao Windows LTSC, onde pode encontrar os links de referência. Depois, basta usar a ferramenta Rufus para criar uma pen USB de arranque e instalar facilmente no seu computador.
Exemplos de poupança em tecnologia
Estas campanhas têm sido destacadas também em sites internacionais como o Antyweb e o Tom’s Hardware, reforçando a credibilidade das promoções. Assim, pode ter a certeza de que está a aproveitar uma das melhores ofertas disponíveis no mercado.
Como ativar e usar a chave
Após a compra, receberá a chave digital diretamente por email. O processo de ativação é simples: basta ir a Definições > Atualização e Segurança > Ativação e inserir a chave. Em minutos, o seu sistema fica pronto e ativado para utilização completa.
Este artigo conta com o apoio da SCDKey na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.