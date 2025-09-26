Saco Befit Extended: uma grande lancheira térmica por apenas 79,99 €

Se procura uma solução prática, espaçosa e funcional para transportar as suas refeições, o Saco BeFit Extended da Prozis é uma excelente escolha. Esta lancheira térmica foi pensada para quem precisar de levar várias refeições ou alimentos volumosos sem comprometer a organização nem a frescura.

O saco BeFit Extended é uma versão ampliada do modelo BeFit 2.0, oferecendo mais espaço para os teus alimentos e acessórios. Esta versão Extended é capaz de acomodar múltiplos tupperwares, garrafas, talheres, snacks e até acessórios adicionais, mantendo tudo organizado.

O design moderno e compacto permite transportá-lo facilmente, seja na mão ou com a alça de ombro ajustável. Além disso, o acabamento elegante em preto confere-lhe um visual profissional, adequado para o ambiente de trabalho.

Saco Befit Extended: Funcionalidade térmica

O BeFit Extended é construído para manter a temperatura dos alimentos, permitindo transportar tanto refeições quentes como frias com segurança. Ideal para quem prepara as suas refeições em casa e quer evitar recorrer a restaurantes ou cantinas, mantendo a comida fresca e saborosa durante o dia.

A lancheira térmica possui materiais resistentes e fáceis de limpar, com forro interior impermeável e compartimentos removíveis. Isto garante higiene, durabilidade e facilidade de manutenção, tornando-a prática para o uso diário.

O Saco BeFit Extended encontra-se disponível no site oficial da Prozis por 79,99 €, sendo uma opção de investimento interessante para quem valoriza praticidade, organização e conservação das refeições.