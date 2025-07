Já pode comprar os novos Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Watch8!

No passado dia 9 de julho, a Samsung anunciou o lançamento dos seus mais recentes modelos da família de dobráveis, assim como os seus smartwatches, no evento mundial de Unpacked. Hoje, a empresa anuncia a chegada ao mercado do Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, assim como a nova série Galaxy Watch8, com o modelo Galaxy Watch8 e Classic.

Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: ultra-Fino e Leve com Inteligência Intuitiva

O Galaxy Z Fold7 e o Z Flip7 representam o próximo salto na inovação em smartphones - aperfeiçoados ao longo de anos de engenharia e complementados com Inteligência Artificial (IA) avançada. O Galaxy Z Fold7 e o Z Flip7 são a série Z mais fina e leve de sempre da Samsung.

Alimentados por um desempenho de ponta e pela integração perfeita da Galaxy AI1, são companheiros inteligentes e adaptáveis que antecipam e respondem às necessidades do consumidor em tempo real. Com ecrãs expansíveis e flexíveis, câmaras de qualidade profissional e inteligência consciente do contexto, abrem novos horizontes de produtividade e criatividade.

O Galaxy Z Fold7 reúne os avanços Galaxy e alarga a sua capacidade, proporcionando a experiência Ultra no telemóvel dobrável mais fino, leve e avançado do mercado. Com um desempenho imersivo e de alta intensidade num ecrã expansivo permite, ao mesmo tempo, jogar ou tirar notas.

A verdadeira experiência de IA do Galaxy foi também otimizada para o formato dobrável, permitindo interações fluídas em mais do que uma aplicação, adaptada a um ecrã maior.

Com a câmara e a partilha de ecrã com o Gemini Live, pode falar naturalmente sobre o que está a ver. Por exemplo, basta disponibilizar uma fotografia de um prato típico quando estiver a explorar uma nova cidade e perguntar quais os locais mais próximos onde é possível experimentá-lo.

Além disso, a câmara de alta resolução de 200 MP do Galaxy Z Fold7 dá-lhe a liberdade de fotografar em ângulos flexíveis, como um verdadeiro tripé, colocando a criação e edição de conteúdos de qualidade profissional na ponta dos seus dedos.

Usufruir de funcionalidades de edição práticas como a Edição Generativa, que tem como novidade a deteção automática de pessoas em segundo plano nas fotografias e sugere proativamente a sua remoção, eliminando a necessidade de seleções manuais.

O Galaxy Z Flip7 reúne potência, inteligência e personalidade num formato compacto e icónico. Com a FlexWindow, agora de margem a margem, pode expressar-se, aceder rapidamente às principais funcionalidades e manter-se ligado, tudo isto sem abrir o dispositivo.

Criado para estilos de vida dinâmicos, o Galaxy Z Flip7 transforma a forma como o utilizador capta e partilha - desde selfies perfeitas a vídeos cinematográficos - tudo com a agilidade que só um Flip pode oferecer.

Para o ajudar a manter o controlo da sua rotina, a Now Bar fornece informações úteis diretamente na FlexWindow do Galaxy Z Flip7. Veja que música está a tocar, acompanhe o progresso do seu treino ou verifique a hora prevista para a chegada da sua boleia com um simples toque.

Também pode utilizar a partilha de câmara com o Gemini em tempo real, quer esteja a pedir dicas para uma viagem de carro ou sugestões de roupa com base nas previsões meteorológicas. Basta partilhar a sua câmara no modo Flex e conversar com o Gemini em modo mãos livres.

Com as novas funcionalidades, como o Portrait Studio, pode transformar instantaneamente qualquer fotografia de animal de estimação numa obra de arte. Escolha entre estilos como pintura artística, desenho animado 3D ou retrato de qualidade profissional e crie uma verdadeira obra-prima, apenas com um toque rápido.

O Galaxy Z Fold7 e o Galaxy Z Flip7 não são apenas os dobráveis da próxima geração. São uma nova gama de smartphones criada para integrar a vida e elevá-la. Familiares, mas transformadores, combinam potência, portabilidade, estilo e conteúdo, quer o utilizador procure uma experiência ultrarrevolucionária ou IA que cabe no bolso.

À medida que os formatos evoluem para terem um aspeto e uma forma de pensar diferentes, esta geração de dobráveis representa o próximo salto na inovação dos smartphones. Anos de engenharia revolucionária levaram os dobráveis a tornarem-se telas flexíveis para a nova experiência de IA ao serviço do seu utilizador.

Série Galaxy Watch8: o conforto e a motivação para a saúde em tempo real

Completando o ecossistema Galaxy, a nova série Galaxy Watch8 - incluindo o Galaxy Watch8 e o Galaxy Watch8 Classic - traz para o pulso o mesmo espírito de engenharia encontrado nos novos telemóveis. O Galaxy Watch8 apresenta uma tecnologia de sensores avançada e cria uma experiência intuitiva alimentada por IA para ajudar os utilizadores a terem uma vida mais saudável e conectada.

O seu design ultrafino e o sistema Dynamic Lug flexionam de forma natural para garantir conforto durante todo o dia e um contacto mais preciso com o sensor.

Aproveitando o sensor BioActive da Samsung para um acompanhamento contínuo de saúde, os relógios fornecem informações em tempo real e recompensas, ou alertas instantâneos sobre o sono, stress, nutrição e atividade, transformando boas intenções em feedback imediato e motivador.

Além disso, pela primeira vez, o Galaxy Watch8 introduz agora o Índice de Antioxidantes num smartwatch, permitindo medir os níveis de carotenoides em apenas cinco segundos e tomar decisões informadas sobre o estilo de vida para um envelhecimento saudável.

Disponibilidade

O Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 e o Galaxy Watch8 Classic estão disponíveis para compra em Samsung.com e em lojas de todo o mundo a partir de hoje.

Cores e tamanhos disponíveis: