Xiaomi reforça catálogo: Electric Scooter 6, Tag, UltraThin Magnetic PowerBank, entre outros

A Xiaomi está a reforçar a sua mais recente gama de produtos de ecossistema, incluindo a Electric Scooter 6 Series, o Watch 5, o UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W, o Xiaomi Tag e os REDMI Buds 8 Pro. Conheça alguns detalhes sobre cada uma destas soluções, já disponíveis através dos canais oficiais da Xiaomi e dos retalhistas autorizados.

Xiaomi Electric Scooter 6 Series: pensada para o dia a dia

Desenvolvida para responder a diferentes necessidades de condução e estilos de vida, a nova gama abrangente Xiaomi Electric Scooter 6 Series inclui modelos de alto desempenho, opções portáteis e versões de entrada de gama.

A série integra a Electric Scooter 6 Ultra, a Electric Scooter 6 Max, a Electric Scooter 6 Pro, a Electric Scooter 6, e a Electric Scooter 6 Lite, concebidas para proporcionar uma condução suave e confortável, aliando a praticidade do dia a dia a elevados padrões de segurança.

O resultado é uma mobilidade urbana simples e agradável, ideal para utilizadores de todos os níveis.

No topo da gama, a Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra estabelece um novo padrão na mobilidade urbana de alto desempenho. Equipada com uma potência máxima de 1200 W e modo Boost, garante uma aceleração firme com capacidade de subida eficaz em pontes, rampas e inclinações acentuadas.

Os pneus todo-o-terreno de 12 polegadas, aliados à suspensão de duplo braço oscilante, asseguram maior estabilidade e conforto em diferentes tipos de superfície.

Com uma autonomia máxima de até 75 km e carregamento rápido capaz de recuperar até 30 km em apenas uma hora, permite deslocações diárias mais longas com tempos de paragem reduzidos.

Projetada para garantir uma condução segura no dia a dia, a Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra está equipada com travões de disco dianteiros e traseiros, sistema E-Brake, E-ABS, TCS e resistência à água IPX6, enquanto a conectividade inteligente, através da aplicação Xiaomi Home, e a integração com o Apple Find My acrescentam comodidade e uma maior tranquilidade.

Para melhorar o conforto e a experiência de utilização do condutor, este modelo conta com um guiador curvo ergonómico, uma plataforma alargada, um acelerador de dois modos com o polegar e rotação, um botão de controlo multidirecional físico e um ecrã TFT a cores de 3 polegadas, tudo envolto num distinto acabamento em Lightning Yellow.

Preço Xiaomi Electric Scooter: 6 Lite : 329,99 euros

: 329,99 euros 6 : 399,99 euros

: 399,99 euros 6 Pro : 549,99 euros

: 549,99 euros 6 Max : 649,99 euros

: 649,99 euros 6 Ultra: 799,99 euros



Xiaomi Watch 5: experiência premium com Wear OS by Google

Equipado com a mais recente versão do Wear OS by Google (Wear OS 6), o Xiaomi Watch 5 proporciona uma experiência de smartwatch ao nível de um flagship, combinando uma interação intuitiva com acesso fluído aos serviços Google.

Aplicações otimizadas como o Google Calendar, Google Play e Google Maps permitem uma utilização prática diretamente no pulso, enquanto a Google Wallet com NFC possibilita pagamentos contactless rápidos e cómodos.

O Xiaomi Watch 5 é o primeiro smartwatch da Xiaomi a integrar o Google Gemini de origem, oferecendo assistência de forma natural e mãos-livres para tarefas do dia a dia, consulta de informação e navegação, sem necessidade de recorrer ao telemóvel.

A interação é reforçada por gestos rápidos avançados, suportados por sensores EMG, IMU e PPG, que permitem executar ações essenciais através de movimentos simples da mão ou do pulso.

Com dois gestos gerais – beliscar duas vezes e esfregar duas vezes – e três gestos personalizáveis – estalar os dedos, agitar o pulso e rodar o pulso – é possível rejeitar chamadas, silenciar alarmes, iniciar treinos, controlar remotamente a câmara para fotografias e vídeos ou aceder a aplicações compatíveis com Google, como o Google Gemini, Google Wallet e YouTube Music.

A continuidade entre dispositivos é assegurada pelo Xiaomi HyperConnect, que permite, por exemplo, o acesso remoto à câmara do smartphone para fotografias e vídeos, bem como a gestão de equipamentos conectados através do Xiaomi Smart Hub.

O Xiaomi Watch 5 possui uma bateria de 930 mAh com 10% de conteúdo de silício-carbono, melhorada pela tecnologia Xiaomi Surge Battery e uma arquitetura de chip duplo alimentada pelo Snapdragon W5 Gen 1 e pelo coprocessador de baixo consumo BES2800, proporcionando:

Até seis dias de autonomia no modo inteligente;

Ou até 18 dias no modo de poupança de energia.

Envolvido por uma estrutura em aço inoxidável, o Xiaomi Watch 5 possui um ecrã de grandes dimensões, de 1,54 polegadas, com uma moldura ultrafina, protegido por vidro de safira na parte frontal e traseira para uma maior durabilidade.

A monitorização de saúde e fitness inclui avaliações rápidas de saúde apenas com um toque, informações avançadas de treino e o acompanhamento preciso da atividade ao ar livre com GNSS de banda dupla para mapas offline.

Preço Xiaomi Watch 5: 299,99 euros

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W

O Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W redefine o carregamento portátil com um design leve e ultrafino, pensado para acompanhar o ritmo do dia a dia.

Com apenas 6 mm de espessura e 98 g de peso, o seu formato compacto, semelhante ao de um cartão, cabe facilmente no bolso ou em malas pequenas, tornando-o num aliado prático para deslocações, viagens e dias longos fora de casa.

Pensado para o estilo de vida moderno, o power bank suporta carregamento rápido com e sem fios, permitindo a utilização simultânea de ambas as opções.

Com carregamento sem fios até 15 W e carregamento rápido por USB-C, garante um carregamento eficiente quando o tempo é limitado, enquanto o alinhamento magnético assegura estabilidade durante o carregamento e uma utilização cómoda com uma só mão.

Apesar do perfil ultracompacto, o Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W integra uma bateria de 5000 mAh de alta densidade, com 16% de composição silício-carbono, complementada por um sistema avançado de gestão térmica e múltiplos mecanismos de proteção para um desempenho estável e fiável.

Disponível com acabamento em liga de alumínio e cores elegantes, combina portabilidade, robustez e eficiência, tornando o carregamento acessível em qualquer lugar.

Preço Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W (em exclusivo na Xiaomi Store): Silver e Graphite Black : 70,99 euros

: 70,99 euros Radiant Orange: 76,99 euros

Xiaomi Tag: localização inteligente para os essenciais do dia a dia

O Xiaomi Tag oferece uma experiência de localização simples e fiável, integrando-se no quotidiano de forma natural. Compatível com o Apple Find My ou com o Google Android Find Hub, funciona em ecossistema iOS ou Android, permitindo localizar facilmente objetos do dia a dia, como chaves, malas ou bagagem, através de plataformas já familiares.

Equipado com funcionalidades de localização inteligente, o Xiaomi Tag suporta a localização remota de objetos, o modo perdido, a localização colaborativa e a proteção reforçada da privacidade.

Quando ligado a um smartphone e dentro do alcance Bluetooth, os utilizadores podem localizar facilmente o Xiaomi Tag e emitir um sinal sonoro através da aplicação Apple Find My ou do Google Android Find Hub.

O modo perdido permite assinalar um objeto como desaparecido e adicionar informações de contacto para facilitar a sua recuperação;

A localização colaborativa reforça esse processo ao possibilitar a partilha segura da localização dentro da rede, sempre que necessário.

Para salvaguardar a privacidade e evitar o rastreamento indesejado, o smartphone alerta automaticamente o utilizador caso seja detetada uma etiqueta de localização desconhecida a mover-se consigo.

Pensado para o uso diário, o Xiaomi Tag apresenta um formato compacto e leve, com um anel exterior metálico e design minimalista. Com cerca de 10 g de peso, fixa-se facilmente a chaves, mochilas ou bagagem sem acrescentar volume, enquanto o design integrado com argola e área de identificação permite utilizá-lo de imediato, assim que sai da caixa.

Desenvolvido para garantir fiabilidade em contexto real, o Xiaomi Tag oferece uma autonomia superior a um ano, graças à bateria CR2032 substituível, e conta com certificação IP67 de resistência à água e ao pó.

Preço Xiaomi Tag: 1 Pack : 14,99 euros

: 14,99 euros 4 Pack: 49,99 euros (em exclusivo na Xiaomi Store)

REDMI Buds 8 Pro: som imersivo com controlo inteligente de ruído

Desenvolvidos para proporcionar um som rico e detalhado, bem como uma experiência imersiva no dia a dia, os REDMI Buds 8 Pro integram uma configuração coaxial tripla melhorada, que assegura graves mais profundos, vozes mais claras e um equilíbrio sonoro consistente em todas as frequências.

Com suporte para Dolby Audio, os REDMI Buds 8 Pro acrescentam maior dimensão e nitidez à experiência de entretenimento, garantindo diálogos mais definidos e realistas.

O desempenho do sistema de som envolvente é reforçado por uma unidade de processamento de áudio independente integrada em cada auricular, assegurando qualidade consistente em diferentes smartphones e aplicações.

Além disso, os REDMI Buds 8 Pro integram o Xiaomi Dimensional Audio, disponibilizando vários modos dedicados de áudio espacial, ajustados a diferentes contextos de utilização, incluindo os modos Padrão, Música, Vídeo , Jogo e Audiolivros.

Desenhados para ajudar a manter a concentração em ambientes exigentes, os REDMI Buds 8 Pro suportam até 55 dB de cancelamento ativo de ruído, com largura de banda alargada até 5 kHz, reduzindo de forma eficaz tanto os sons graves de baixa frequência como o ruído ambiente de frequências mais elevadas.

Um algoritmo avançado de redução adaptativa de ruído analisa o som ambiente até 32.000 vezes por segundo, permitindo ajustes em tempo real para um isolamento sonoro mais consistente.

Para chamadas, o sistema de três microfones com redução de ruído por IA minimiza interferências externas, assegurando comunicações claras tanto no interior como no exterior.

Um design específico de resistência ao vento reforça ainda mais a nitidez da voz, garantindo captação clara mesmo com ventos até 12 m/s.

Para garantir maior conveniência no dia a dia, os REDMI Buds 8 Pro suportam carregamento rápido, oferecendo até duas horas de reprodução com apenas cinco minutos de carga, além de uma autonomia prolongada de até oito horas de utilização contínua com uma única carga ou até 33 horas com o estojo de carregamento.

Os controlos táteis intuitivos, a ligação Bluetooth a dois dispositivos em simultâneo e a certificação IP54 de resistência ao pó e à água reforçam a versatilidade no trabalho, em viagem ou durante o treino.