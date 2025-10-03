PplWare Mobile

Apagão ibérico foi provocado por falhas em cascata na produção renovável

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Analista says:
    3 de Outubro de 2025 às 11:47

    As energias renováveis são uma maravilha, à hora do apagão os preços da energia estavam negativos. Espanha estava a ser paga para importar energia de Portugal! Ou seja Portugal tinha produção em excesso e deu dinheiro a espanha para vazar a energia! Espanha não aguentou e brekou se a REE. Preços negativos provocaram um aumento de consumo brutal por isso desligaram a rede, foi só isso… Uma manipulação de mercado!

  2. Max says:
    3 de Outubro de 2025 às 12:04

    Acho que o título pode induzir em erro.
    “O relatório divulgado esta sexta-feira pelo painel de peritos da Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transporte de Eletricidade (ENTSOE) aponta para falhas no controlo dos níveis de tensão no sul de Espanha. Embora o apagão tenha resultado da queda em cascata de largos volumes de produção renovável, a ENTSOE realça que Espanha deveria ter uma melhor capacidade de controlo da voltagem, independentemente da tecnologia de produção”.
    “em Espanha houve vários nós da rede elétrica que superaram os 420 kV após as 12h locais (11h em Portugal), criando uma situação de instabilidade na rede que levou ao desligamento automático, por questões de segurança, de diversas unidades de produção em Espanha, culminando no colapso da rede às 12h33 (hora local).”
    “À hora do apagão (cerca das 11h33 na hora portuguesa) Espanha estava com uma elevada produção renovável, sobretudo fotovoltaica, que rapidamente se desligou devido à sobretensão na rede (que fez ativar os sistemas de proteção das centrais). Melhorar a capacidade de produtores e gestores da rede controlarem as flutuações da tensão deverá ser agora uma prioridade, de acordo com a ENTSOE. (Expresso, 03/19/2025).

