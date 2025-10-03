Apagão ibérico foi provocado por falhas em cascata na produção renovável

Publicado esta sexta-feira, o relatório sobre o apagão ibérico indica que este foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção renovável, e subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia.

Elaborado por 45 especialistas de operadores de rede e reguladores de 12 países, o relatório sobre o apagão ibérico classifica o incidente como de "escala 3" — o nível mais grave previsto pela legislação europeia — e descreve-o como "o mais significativo ocorrido no sistema elétrico europeu em mais de 20 anos", afetando milhões de cidadãos e provocando perturbações graves em serviços essenciais.

As conclusões divulgadas sobre o apagão ibérico, que ocorreu no dia 28 de abril, são de caráter factual e baseiam-se nos dados recolhidos até 22 de agosto, segundo avançado pela agência Lusa.

Conclusões do relatório sobre o apagão ibérico

Segundo a análise da Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (em inglês, ENTSO-E), a sequência de falhas começou às 12h32 (hora de Bruxelas), quando diversas centrais solares e eólicas no sul de Espanha se desligaram subitamente da rede, seguidas de perdas adicionais em regiões como Granada, Badajoz, Sevilha e Cáceres.

Em menos de um minuto, foram retirados mais de 2,5 gigawatts de capacidade de produção, numa quebra que reduziu a compensação reativa disponível, provocou uma escalada da tensão elétrica e desencadeou um efeito em cascata em toda a Península Ibérica.

Às 12h33, o sistema ibérico começou a perder sincronismo com a rede continental, registando oscilações de frequência e tensão que não puderam ser estabilizadas pelos planos automáticos de defesa de Portugal e Espanha.

Pouco depois, as interligações com França e Marrocos foram, também, desligadas, consumando a separação elétrica da Península e o colapso total dos sistemas português e espanhol.

Inicialmente previsto para outubro de 2026, o relatório final foi antecipado para o primeiro trimestre de 2026 e incluirá recomendações concretas destinadas a evitar incidentes semelhantes não apenas na Península Ibérica, mas em toda a rede elétrica europeia.