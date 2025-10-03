Apagão ibérico foi provocado por falhas em cascata na produção renovável
Publicado esta sexta-feira, o relatório sobre o apagão ibérico indica que este foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção renovável, e subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia.
Elaborado por 45 especialistas de operadores de rede e reguladores de 12 países, o relatório sobre o apagão ibérico classifica o incidente como de "escala 3" — o nível mais grave previsto pela legislação europeia — e descreve-o como "o mais significativo ocorrido no sistema elétrico europeu em mais de 20 anos", afetando milhões de cidadãos e provocando perturbações graves em serviços essenciais.
As conclusões divulgadas sobre o apagão ibérico, que ocorreu no dia 28 de abril, são de caráter factual e baseiam-se nos dados recolhidos até 22 de agosto, segundo avançado pela agência Lusa.
Conclusões do relatório sobre o apagão ibérico
Segundo a análise da Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (em inglês, ENTSO-E), a sequência de falhas começou às 12h32 (hora de Bruxelas), quando diversas centrais solares e eólicas no sul de Espanha se desligaram subitamente da rede, seguidas de perdas adicionais em regiões como Granada, Badajoz, Sevilha e Cáceres.
Em menos de um minuto, foram retirados mais de 2,5 gigawatts de capacidade de produção, numa quebra que reduziu a compensação reativa disponível, provocou uma escalada da tensão elétrica e desencadeou um efeito em cascata em toda a Península Ibérica.
Às 12h33, o sistema ibérico começou a perder sincronismo com a rede continental, registando oscilações de frequência e tensão que não puderam ser estabilizadas pelos planos automáticos de defesa de Portugal e Espanha.
Pouco depois, as interligações com França e Marrocos foram, também, desligadas, consumando a separação elétrica da Península e o colapso total dos sistemas português e espanhol.
Inicialmente previsto para outubro de 2026, o relatório final foi antecipado para o primeiro trimestre de 2026 e incluirá recomendações concretas destinadas a evitar incidentes semelhantes não apenas na Península Ibérica, mas em toda a rede elétrica europeia.
As energias renováveis são uma maravilha, à hora do apagão os preços da energia estavam negativos. Espanha estava a ser paga para importar energia de Portugal! Ou seja Portugal tinha produção em excesso e deu dinheiro a espanha para vazar a energia! Espanha não aguentou e brekou se a REE. Preços negativos provocaram um aumento de consumo brutal por isso desligaram a rede, foi só isso… Uma manipulação de mercado!
Acho que o título pode induzir em erro.
“O relatório divulgado esta sexta-feira pelo painel de peritos da Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transporte de Eletricidade (ENTSOE) aponta para falhas no controlo dos níveis de tensão no sul de Espanha. Embora o apagão tenha resultado da queda em cascata de largos volumes de produção renovável, a ENTSOE realça que Espanha deveria ter uma melhor capacidade de controlo da voltagem, independentemente da tecnologia de produção”.
“em Espanha houve vários nós da rede elétrica que superaram os 420 kV após as 12h locais (11h em Portugal), criando uma situação de instabilidade na rede que levou ao desligamento automático, por questões de segurança, de diversas unidades de produção em Espanha, culminando no colapso da rede às 12h33 (hora local).”
“À hora do apagão (cerca das 11h33 na hora portuguesa) Espanha estava com uma elevada produção renovável, sobretudo fotovoltaica, que rapidamente se desligou devido à sobretensão na rede (que fez ativar os sistemas de proteção das centrais). Melhorar a capacidade de produtores e gestores da rede controlarem as flutuações da tensão deverá ser agora uma prioridade, de acordo com a ENTSOE. (Expresso, 03/19/2025).