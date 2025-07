Hyundai INSTER: às vezes, o futuro é… compacto

Fomos para a estrada testar um dos mais recentes modelos da Hyundai. Chama-se INSTER e é um pequeno crossover elétrico que promete entrar de rompante no mercado. Venha conhecer as nossas impressões, e o nosso veredicto, desta nova proposta da marca coreana.

Na paisagem automóvel contemporânea, onde os veículos disputam espaço entre gigantes SUV e berlinas de luxo, a Hyundai apresenta uma proposta refrescante e corajosa.

Falamos do INSTER, um pequeno crossover elétrico que chega ao mercado português com uma missão clara: provar que a mobilidade sustentável não precisa de sacrificar nem a praticidade, nem o prazer de conduzir.

Com apenas 3,825 metros de comprimento, o INSTER posiciona-se como uma alternativa inteligente para quem procura um veículo urbano verdadeiramente moderno, sem abdicar da versatilidade necessária para escapadelas ocasionais.

É um automóvel que desafia preconceitos e redefine o que esperamos de um elétrico de entrada.

Personalidade vincada

O INSTER não passa despercebido. Com uma altura de 1,575 mm (ou 1,610 mm na versão de 49 kWh), exibe uma presença robusta que desmente as suas dimensões compactas.

A largura de 1,610 mm e a distância entre eixos de 2,580 mm criam proporções equilibradas, enquanto as linhas angulares e os elementos LED conferem-lhe um aspeto futurista e tecnológico.

A dianteira é dominada por um conjunto ótico LED que integra as luzes de circulação diurna, criando uma assinatura luminosa distintiva.

Na traseira, os faróis LED (disponíveis nas versões Style e Style Plus) completam a linguagem visual moderna, enquanto as jantes em liga leve (de 15 polegadas nas versões intermédias ou de 17 na Style Plus) acrescentam um toque de sofisticação.

Para quem procura personalização, a Hyundai oferece ainda a possibilidade de pintura bi-tom, permitindo que cada proprietário imprima a sua personalidade neste pequeno urbano.

Motorização: eficiência sem compromissos

O INSTER está disponível em duas configurações de bateria, ambas alimentando um motor síncrono de íman permanente posicionado no eixo dianteiro.

A versão de entrada, com bateria de 42 kWh, desenvolve 97 cv (71,1 kW) e oferece 327 km de autonomia no ciclo WLTP combinado. Para quem procura mais desempenho, a variante de 49 kWh (a que experimentamos neste ensaio) eleva a potência para 115 cv (84,5 kW) e estende a autonomia para 360 km.

Curiosamente, ambas as versões partilham o mesmo binário máximo de 147 Nm, garantindo uma resposta consistente em situações de condução urbana. A aceleração dos 0 aos 100 km/h situa-se nos 11,7 segundos para a versão de 42 kWh e 10,6 segundos para a de 49 kWh, valores mais que adequados para um veículo desta categoria.

Particularmente impressionante é o desempenho em ambiente urbano, onde o INSTER de 42 kWh pode atingir 473 km de autonomia, enquanto a versão mais potente se cifra nos 493 km. Estes números traduzem-se numa eficiência combinada de 14,3 kWh/100 km e 15,1 kWh/100 km, respetivamente, valores que colocam o INSTER entre os mais eficientes da sua categoria.

Um dos aspetos mais convincentes do INSTER ter é a sua versatilidade no carregamento. Ambas as versões incluem um carregador de bordo de 11 kW trifásico, permitindo carregar de 10% a 100% da capacidade em apenas 4 horas (versão de 42 kWh) ou 4 horas e 35 minutos (versão de 49 kWh) numa estação de carregamento AC de 11 kW.

Para carregamentos rápidos, o INSTER aceita até 73 kW (versão de 42 kWh) ou 85 kW (versão de 49 kWh), permitindo carregar de 10% a 80% da capacidade em 55 minutos numa estação de 50 kW, ou em apenas 39 minutos numa estação de 100 kW. Esta flexibilidade torna o INSTER verdadeiramente prático para viagens mais longas.

Agilidade urbana com conforto

A configuração técnica do INSTER privilegia claramente a utilização urbana. A suspensão dianteira MacPherson e a traseira de eixo rígido oferecem um compromisso equilibrado entre conforto e controlo, enquanto a direção garante uma condução leve e precisa.

O INSTER revela-se, assim, extremamente ágil no trânsito citadino e em manobras de estacionamento, apresentando uma velocidade máxima de 140 km/h (versão de 42 kWh) ou 150 km/h (versão de 49 kWh), mais que suficiente para qualquer situação de condução em Portugal.

O sistema de travagem combina discos ventilados à frente com discos sólidos atrás, complementados por um travão de estacionamento elétrico. As patilhas de travagem regenerativa na coluna de direção permitem ao condutor modular a recuperação de energia, maximizando a eficiência.

Apesar das dimensões compactas, o INSTER surpreende pela inteligência do aproveitamento do espaço interior. Os bancos traseiros rebatíveis (50/50) e deslizantes (nas versões Style e Style Plus) oferecem flexibilidade para transportar passageiros ou carga conforme necessário.

O volume de bagageira varia entre 280 litros (configuração de 5 lugares) e 1059 litros (com bancos traseiros rebatidos), valores notáveis para um veículo desta categoria.

Tecnologia ao serviço do condutor

O INSTER também não economiza em tecnologia. Todas as versões incluem um computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 10,25" policromático e um ecrã táctil de 10,25" com sistema de navegação.

A integração de smartphone através de Apple CarPlay e Android Auto é standard, tal como a conectividade Bluetooth com reconhecimento de voz.

O ar condicionado automático de uma zona com sistema de desembaciamento automático garante o conforto em todas as estações, enquanto o cruise control inteligente e limitador de velocidade facilitam a condução em estrada.

O carregador sem fios para smartphone (versões Style e Style Plus) e as múltiplas tomadas USB-C completam a oferta tecnológica.

O Hyundai Smart Sense está presente em todas as versões, oferecendo um pacote abrangente de sistemas de auxílio à condução. A travagem autónoma de emergência, o sistema de manutenção da faixa de rodagem ou o alerta de passageiros nos bancos traseiros (ROA) são equipamentos de série.

O sistema de alerta de fadiga do condutor, o controlo de arranque em subida e a câmara do habitáculo completam a oferta de segurança ativa. A proteção passiva inclui 8 airbags, ABS, controlo eletrónico de estabilidade e indicador de perda de pressão dos pneus.

Escolha sob medida

O INSTER está disponível em quatro versões bem diferenciadas. A Comfort (42 kWh) serve como porta de entrada, oferecendo já um equipamento generoso. A Comfort Plus (42 kWh) acrescenta elementos como espelhos exteriores com indicadores LED e sensor de chuva.

As versões Style (42 kWh) e Style Plus (49 kWh) elevam o nível de equipamento com bancos traseiros deslizantes, carregador sem fios, vidros privativos na traseira, barras no tejadilho e faróis traseiros LED. A Style Plus distingue-se ainda pelas jantes de 17" em liga leve.

O Hyundai INSTER representa uma abordagem refrescante ao segmento dos veículos elétricos urbanos. Combina dimensões compactas com uma habitabilidade surpreendente, autonomia credível com carregamento rápido, e tecnologia moderna com preços acessíveis.

Este pequeno crossover não pretende ser o mais rápido ou o mais luxuoso, mas sim o mais prático e eficiente. Para quem procura um primeiro elétrico ou um segundo automóvel para uso urbano, este modelo da marca coreana oferece uma proposta convincente que dificilmente encontrará paralelo no mercado português.