Quer um browser com IA? O Comet da Perplexity agora é gratuito

A Perplexity tem uma boa notícia para todos. Vai oferecer o seu browser com IA gratuitamente. A empresa removeu o preço de 200 dólares por mês para aceder, pelo que o Comet estará disponível para todos. A empresa quer roubar utilizadores ao Chrome, Edge e outros browsers, embora a missão seja complexa.

Comet da Perplexity agora é gratuito

De acordo com uma publicação no blogue, a Perplexity abriu as portas para que todos os utilizadores experimentem o Comet. Embora a empresa já oferecesse acesso a contas gratuitas, os downloads estavam limitados a quem tivesse um convite. Como vemos noutros serviços e aplicações, a Perplexity optou por lançá-lo gradualmente, antes de um lançamento em massa.

O Comet é um browser baseado no Chromium com uma interface próxima de outras propostas. Ao contrário do Arc, optaram por uma experiência familiar, integrando as ferramentas de IA que o diferenciam do Chrome e dos seus concorrentes. Utiliza o Perplexity como motor de pesquisa, pelo que cada consulta na caixa de texto é, na realidade, uma "prompt" que devolve resultados semelhantes aos do Modo IA da Google.

Embora o Comet seja semelhante a outros browsers, a sua funcionalidade desvia-se da experiência tradicional do utilizador. Para além dos links, o Perplexity funciona como um mecanismo de respostas que oferece informação num formato compreensível e com acesso direto às fontes. Isto faz parte do compromisso desta e de outras empresas de IA em mudar a forma como se pesquisa na Internet.

Um browser com IA acessível a todos

A versão gratuita do Comet tem algumas limitações, embora ofereça acesso ao assistente e a ferramentas como o Discover, que oferece recomendações de conteúdo, ou o Spaces, que pode organizar projetos. Os utilizadores também podem utilizar o assistente para comparar preços online, obter informações sobre voos e destinos e ajudar com as finanças.

Com o anúncio, a Perplexity revelou que os subscritores Pro terão um novo assistente em segundo plano. Este consegue realizar multitarefas e ligar-se a outras aplicações nos dispositivos. Um assistente de e-mail também está a ser adicionado para escrever respostas ou a gerir a caixa de entrada.

Por fim, a empresa lançou o Comet Plus, uma subscrição adicional que oferece uma alternativa melhorada por IA ao Apple News. A Perplexity assinou acordos com a CNN, Conde Nast, Le Monde, The Washington Post e outros meios de comunicação para exibir as suas notícias numa secção dedicada do browser. O Comet Plus custará 5 dólares por mês e está incluído gratuitamente nas subscrições Pro e Max.