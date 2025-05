Nissan MICRA agora é 100% elétrico e garante até 410 km de autonomia

Se a sexta geração do Nissan MICRA lhe parece familiar, observe com mais atenção: adaptado às necessidades energéticas do presente, o novo modelo mantém-se fiel aos seus princípios orientadores, que têm sustentado a sua popularidade e sucesso, ao longo de cinco gerações e mais de 40 anos.

O Nissan MICRA 100% elétrico chega ao mercado para dar forma à sexta geração de um modelo elegante e despretensioso, cujos princípios têm sustentado popularidade e sucesso ao longo de várias décadas.

Concebido no Centro de Design Europeu da Nissan (NDE), em Londres, o novo Nissan MICRA apresenta um visual exterior renovado e distinto, combinando um acabamento exterior premium com um design tipo SUV, superfícies simples e organizadas, e detalhes subtis em toda a parte.

Todas as versões do novo Nissan MICRA virão equipadas com jantes de 18", com três opções diferentes, dependendo da versão.

No centro da personalidade do novo Nissan MICRA está a paleta de 14 combinações de cores exteriores com que será apresentado. Disponível em Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue, e Rebel Red (a confirmar disponibilidades em Portugal), o novo Nissan MICRA está disponível para se adaptar a qualquer necessidade.

Dependendo da gama, as opções de cor em dois tons darão ao cliente a possibilidade de combinar a cor da carroçaria com um tejadilho preto ou cinzento, assegurando uma especificação e um visual distinto para condutores de todos os gostos.

Com menos de 4 m de comprimento, menos de 1,8 m de largura e uma distância entre eixos de 2,54 m, o novo Nissan MICRA estará disponível apenas numa configuração de cinco portas.

Além disso, contará com 326 litros de capacidade de bagageira, que podem aumentar para 1106 litros, graças aos bancos traseiros rebatíveis.

No interior, o condutor irá ter à sua disposição um volante de três raios, bem como um ecrã de alta resolução configurável de 10,1" atrás do mesmo para uma fácil visualização de informações vitais.

No centro do automóvel, um ecrã tátil adicional de 10,1", que cobre toda a largura do painel de instrumentos e dispõe de funções de navegação, áudio e telefone.

Tecnologia do presente na sexta geração de um automóvel icónico

O novo Nissan MICRA foi concebido para proporcionar uma experiência a bordo e fora de bordo estimulante e conectada, tanto para condutores como para passageiros.

Com serviços da Google integrados, o NissanConnect permitirá uma experiência verdadeiramente conectada, oferecendo tudo aquilo de que o condutor precisa: desde mapas e aplicações, até ao Assistente Google.

O novo Nissan MICRA estará disponível com Apple CarPlay e Android Auto como padrão para os proprietários que preferem espelhar o seu telemóvel.

Para maior tranquilidade na estrada, o novo MICRA terá o sistema de assistência Nissan ProPilot, que oferece assistência à manutenção na faixa de rodagem, controlo de velocidade adaptativo e travagem de emergência.

As funcionalidades adicionais incluem as seguintes ajudas ao condutor:

Travagem de Emergência Autónoma;

Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem de Emergência;

Aviso de Saída da Faixa de Rodagem;

Prevenção da Saída da Faixa de Rodagem;

Aviso de Ângulo Morto;

Aviso de Mudança de Faixa;

Travagem Automática de Emergência na Traseira;

Alerta de Tráfego Cruzado na Traseira;

Alerta de Saída Segura para Ocupantes.

Nissan MICRA promete até 410 km de autonomia

Disponível, pela primeira vez, como modelo totalmente elétrico, o novo MICRA foi desenhado para uma condução elétrica ideal para o dia a dia.

Com um pack o mais baixo possível dentro da arquitetura, a plataforma elétrica partilhada AmpR, estará disponível em duas opções de bateria - 40 kWh e 52 kWh:

Capacidade da bateria 40 kWh 52 kWh Potência máxima 90 kW 110 kW Binário máximo 225 Nm 245 Nm Autonomia 308 km 410 km Peso 1400 kg 1525 kg

[Todos os valores sujeitos a homologação]

O novo Nissan MICRA oferecerá uma das melhores opções de carregamento rápido disponíveis na categoria. Graças ao seu carregador de 100 kW DC (ou 80 kw na versão de 40 kWh), o carregamento rápido de 15%-80% deverá demorar 30 minutos, segundo a marca.

Para maximizar a eficiência do carregamento, uma bomba de calor é de série em ambas as opções de bateria, bem como a capacidade de aquecimento e arrefecimento da bateria.

No sentido de oferecer ainda mais benefícios, o novo Nissan MICRA será equipado com a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) em ambas as versões de bateria.

Desta forma, os proprietários poderão utilizar a capacidade elétrica da bateria para alimentar dispositivos externos, tais como altifalantes, bombas de ar ou mesmo aspiradores.

Nissan tem plano ousado para a Europa

A chegada ao mercado nacional do novo Nissan MICRA ocorrerá em finais de 2025, num regresso que assinala o próximo grande passo na ofensiva de produtos da Nissan na Europa.

A empresa irá introduzir quatro novos modelos totalmente elétricos até 2027, como parte do seu impulso para a eletrificação: o novo Nissan MICRA, seguido pelo novo Nissan LEAF JUKE e um modelo do segmento A, bem como a terceira geração atualizada da tecnologia e-Power exclusiva da Nissan - que será lançada no Nissan Qashqai, o modelo mais vendido.