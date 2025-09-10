Apple Watch: versões mais antigas também irão receber alertas de pressão arterial

A Apple apresentou ontem uma série de novidades para os seus Apple Watch. Os alertas de pressão arterial alta poderá ter sido a funcionalidade mais solicitada pelos utilizadores nos últimos anos. A empresa de Cupertino fez a vontade e não só vai ter nos mais recentes smartwatches como vai estender a alguns mais antigos.

Os inovadores novos alertas de pressão arterial alta da Apple não serão exclusivos do Apple Watch Ultra 3 e do Apple Watch Series 11.

A funcionalidade vai chegar a vários modelos mais antigos, dando a milhões de utilizadores do Apple Watch acesso a alertas de hipertensão potencialmente salvadores de vidas.

Apple Watch Series 9, Ultra 2 e posteriores receberão alertas de hipertensão

Os alertas de hipertensão estarão disponíveis no Apple Watch Series 9 e posteriores, bem como no Ultra 2 e posteriores, com o watchOS 26, segundo um comunicado de imprensa da Apple.

A pressão arterial alta, ou hipertensão, é uma das principais causas de ataques cardíacos e AVC. Em Portugal, estima-se que cerca de 2,7 milhões de adultos com idades compreendidas entre os 30 e os 79 anos sofrem de hipertensão arterial. Isto equivale a aproximadamente um terço da população adulta do país.

Ao nível mundial, os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 1,28 mil milhões de adultos nessa mesma faixa etária (30-79 anos) têm hipertensão arterial. Esta doença é conhecida como o “assassino silencioso” porque é assintomática e muitas vezes não detetada até ser demasiado tarde. No entanto, é altamente controlável com alterações no estilo de vida.

A nova funcionalidade de hipertensão vai alertar os utilizadores quando o Apple Watch detetar sinais de pressão arterial elevada, utilizando o sensor ótico de ritmo cardíaco e algoritmos de aprendizagem automática.

Como funciona esta tecnologia no Apple Watch?

O sensor analisa como os vasos sanguíneos respondem aos batimentos cardíacos ao longo de um período de 30 dias. Se detetar sinais de hipertensão crónica, o utilizador do Apple Watch receberá um alerta.

Será então aconselhado a medir a pressão arterial com uma braçadeira durante sete dias e a informar o médico, de acordo com as orientações de entidades especializadas na prevenção e luta contra as doenças cardiovasculares e os acidentes vasculares cerebrais (AVC).

Um milhão de alertas

A Apple espera que a funcionalidade notifique mais de 1 milhão de pessoas com hipertensão não diagnosticada no primeiro ano. A empresa espera em breve obter a aprovação da Food and Drug Administration (FDA).

À data de 9 de setembro de 2025, as notificações de hipertensão estão sob avaliação pela autoridade reguladora competente. Deverão obter aprovação este mês e ficarão disponíveis no Apple Watch Series 9 e posteriores e no Apple Watch Ultra 2 e posteriores. Esta funcionalidade não se destina a menores de 22 anos, pessoas diagnosticadas com hipertensão ou mulheres gestantes.

Refere a Apple na sua página.

A Apple afirma que a funcionalidade ficará disponível em mais de 150 países e regiões ainda este mês. Portugal será um dos países a receber esta novidade.

A empresa de Cupertino refere também ter desenvolvido a nova funcionalidade com base em estudos de saúde que envolveram mais de 100 mil participantes. Depois, validou os alertas de hipertensão em ensaios clínicos com mais de 2 mil participantes.

Portanto, se tiver um Apple Watch mais antigo, pode esperar receber a nova funcionalidade com o lançamento do watchOS 26, que a Apple planeia disponibilizar a 15 de setembro. O novo Apple Watch Ultra 3 e o Apple Watch Series 11 começam a ser enviados a 19 de setembro.