Finalistas com cartões DIGI sem serviço em Espanha

Por esta altura do ano é normal os finalistas portugueses fazerem as suas viagens à vizinha Espanha. No entanto, este ano, o problema parece estar nas comunicações. Segundo informações, estranhamente, os finalistas com cartões DIGI estão sem serviço em Espanha.

DIGI diz já ter conhecimento do que está a acontecer

De acordo com informações enviadas ao Pplware, há vários finalistas com cartões DIGI que estão sem serviço em Espanha. Segundo o que foi referido, desde a saída de Portugal que os smartphones que têm cartões da operadora romena ficaram sem serviço de comunciação.

Alguns pais, em desespero, já contactaram o serviço de apoio ao cliente que refere que a situação está a ser tratada, mas até ao momento o problema mantém-se.

Como é natural, a DIGI Portugal oferece roaming dentro da União Europeia, incluindo Espanha, com base na política de "Roam Like at Home". Isso significa que pode usar o seu tarifário nacional (dados, chamadas e SMS) como se estivesse em Portugal, com algumas limitações.

No entanto, por agora, quem tem DIGI e se encontra em Espanha está mesmo "às escuras", valendo outras operadoras para que os jovens possam contactar os pais.

A DIGI tem tido um número significativo de reclamações em Portugal desde o início das suas operações no país. Até janeiro de 2025, o Portal da Queixa registava 539 reclamações relacionadas com a DIGI.

As principais queixas dos consumidores incluem atrasos na portabilidade de números, falhas no serviço de internet e dificuldades no atendimento ao cliente.