Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Love Shack - The B-52's

Os The B-52s (antes de 2008 denominados The B-52's) são uma banda norte-americana de rock e new wave, formada em 1976, em Atenas, por Kate Pierson (voz), Cindy Wilson (voz), Fred Schneider (voz), Ricky Wilson (guitarra) e Keith Strickland (bateria).

O nome da banda durante muitos anos foi "The B-52's", mas em 2008 deixaram cair o apóstrofo, passando no seu website, na capa do álbum Funplex e single a ler-se "The B-52s". [8]

Nos primeiros três anos, os The B-52 tocam inicialmente em clubes, sendo o mais conhecido o Max's Kansas City. Dada a sua falta de conhecimentos musicais, chegam a utilizar gravações de guitarras e percussão.

Em 1979 lançam o seu primeiro álbum The B-52's, marcado por ritmos de dança, humor e bizarria, do qual se destaca o tema "Rock Lobster" ("Lagosta Rocker" ou "Lagosta do Rock") .

O segundo álbum Wild Planet editado em 1980, segue a mesma linha do anterior, com destaque para as faixas "Private Idaho" e "Give Me Back My Man".

Em 1981, lançam Party Mix, uma compilação com 6 faixas remisturadas dos dois primeiros álbuns.

Em 1982, David Byrne, dos Talking Heads, trabalha como produtor com a banda mas, após algumas sessões falhadas, lançam o EP Mesopotamia, que surge sem parte do humor característico do grupo.

Whammy!, o terceiro álbum dos The B-52s, editado em 1983, mostra o grupo com uma nova sonoridade, mais electrónica. Ainda assim, o hit do álbum é "Legal Tender".

Em 1985, participam com grande sucesso no festival brasileiro Rock In Rio, no Rio de Janeiro. Foi o seu maior público. Foi a última aparição pública de Ricky Wilson com a banda. Viria a falecer de 12 de outubro desse ano, vitimado por um cancro linfático, causado pela SIDA.

O álbum seguinte, Bouncing Off the Satellites, editado em 1986, é marcado pela morte de Ricky Wilson, poucos meses antes do seu lançamento. A banda ressente-se desta perda e ainda enfrenta o desleixo da editora. Os êxitos deste álbum são "Summer Of Love" e "Girl from Ipanema Goes to Greenland".

Só em 1989 é que a banda regressa com um novo trabalho. Com o falecimento do guitarrista (Wilson) o músico Strickland (baterista) tornou-se o novo guitarrista, fazendo temas próprios e compondo juntamente com o grupo lançando assim Cosmic Thing, que se torna o álbum de maior sucesso comercial do grupo, com êxitos como "Love Shack", "Roam" e "Deadbeat Club".

Em 1992, Cindy Wilson, esgotada com as digressões do álbum anterior, abandona a banda, e é como trio que os B-52 lançam Good Stuff. Cindy volta a juntar-se à banda em 1998, mas apenas para apoio da digressão da banda, na promoção do álbum de êxitos Time Capsule.

Em 2002, lançam apenas nos EUA uma dupla compilação, Nude On The Moon.

Em 2008, lançam um novo álbum, "Funplex", fazendo um certo sucesso que atrai novos fãs. A faixa-título tem boa aceitação nos media, e, impulsionados pelo lançamento, fazem uma digressão que inclui a América Latina (Argentina, Brasil e Peru).

