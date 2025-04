WhatsApp: conversas e fotografias protegidas por uma nova opção de privacidade

A Meta tem tentado dar ao WhatsApp as melhores funcionalidades, ao mesmo tempo que garante a máxima segurança e privacidade. Uma nova funcionalidade quer reforçar estes 2 pontos, ao alargar o seu âmbito. Vai proteger as conversas e fotografias com uma nova definição de privacidade.

Meta prepara mais privacidade para o WhatsApp

Uma das próximas mudanças virá sob a forma de uma configuração de privacidade, reforçando a segurança das conversas e imagens e vídeos enviados através do WhatsApp. Conforme mostrado pelo WABetaInfo, a mais recente versão beta do WhatsApp para Android inclui uma funcionalidade de privacidade avançada que impede o download automático das fotografias e a exportação de conversas.

A ideia por detrás da nova funcionalidade Advanced Chat Privacy é que os utilizadores do WhatsApp possam configurar o comportamento da aplicação para restringir o download automático de fotografias e vídeos. Isto irá garantir que o conteúdo multimédia partilhado com os contactos acabe na galeria do dispositivo de quem tem o download automático de ficheiros ativado.

Na verdade, este comportamento já poderia ser conseguido recorrendo a uma funcionalidade presente no WhatsApp. Ao ativar as mensagens temporárias ou as imagens de visualização única, o conteúdo e as conversas acabavam por ficar bloqueadas e não podiam ser exportadas ou gravadas no smartphone.

Conversas e fotografias protegidas naturalmente

Ainda assim, o mesmo não acontecia no resto das conversas que estavam na aplicação da Meta. Em breve, e graças a esta mudança, o WhatsApp vai permitir fortalecer a privacidade necessária em todas as conversas dos utilizadores. A nova opção estará disponível nas definições de privacidade do WhatsApp.

Outro ponto forte da nova funcionalidade é que irá impor restrições na exportação das conversas. Vai ser aplicada nas conversas que incluam mensagens de utilizadores que tenham ativado esta opção. Com esta medida, reduzem-se as probabilidades de as conversas caírem nas mãos erradas, embora ainda seja possível reencaminhar mensagens manualmente para outros contactos.

A funcionalidade de privacidade avançada do WhatsApp será opcional e poderá ser configurada nas definições da aplicação. Por enquanto, os utilizadores vão ter de esperar para ser lançada. O WhatsApp está em fase de desenvolvimento e é provável ocorrerem alterações antes de estar disponível para todos os utilizadores.