Vai comprar um computador usado? Tenha em atenção estes 5 aspetos

Apesar de parecerem bons negócios, a compra de um computador em segunda mão exige atenção redobrada. Deve sempre assegurar-se de que não está a ser enganado e, portanto, é necessário ter alguns cuidados. Deixamos 5 deles.

Quando precisar de um computador, é sempre melhor adquirir um novo. No entanto, nem sempre é o momento, e comprar um usado pode até ser o melhor negócio.

De qualquer forma, esteja atento e tenha alguns cuidados.

1. Verifique os danos no computador usado

Quer esteja a comprar um carro ou um computador, é sensato verificar o seu interior e exterior. Ao fazer isso, verá como o proprietário original o tratou.

O estado do computador é uma indicação inicial para perceber se a sua compra é realmente boa. Afinal de contas, estas máquinas têm componentes delicados. Não se quer comprar algo que passou por situações difíceis. Alguns dos sinais de negligência que se devem procurar incluem amolgadelas e arranhões.

Também deve ter cuidado com os danos causados pela água. Coisas como ferrugem significam que o computador pode ter sido molhado. Embora os danos físicos não sejam, para algumas pessoas, um problema, especialmente se o dispositivo tiver sido reparado corretamente, é necessário ter em atenção se estes prejudicaram o funcionamento normal do computador.

2. Peças internas em falta

Ao inspecionar um computador que esteja interessado em comprar, pergunte se este ainda contém todos os componentes. Um bom vendedor será sempre adiantado com quaisquer peças que tenha removido ou alterado.

Peças em falta são uma realidade e isto é especialmente verdade se, quando solicitadas as especificações do computador, o vendedor simplesmente o encaminhar para o website do produto original.

Como parte da sua inspeção de compra, deverá ver se o computador ainda contém todas as peças que espera. Deve também examinar individualmente cada componente para detetar danos. Procure ligações enferrujadas ou soltas que possam afetar o desempenho do computador.

Mesmo as peças mais pequenas, como parafusos em falta, também devem ser cuidadosamente examinadas. Afinal, um parafuso em falta pode significar que o computador foi previamente reparado de forma incorreta. Além disso, pode significar que a peça que o parafuso fixa pode soltar-se durante o transporte, danificando assim o seu computador.

3. Conte e verifique os acessórios do computador usado

Depois de olhar para a caixa do computador, não se esqueça de olhar para os acessórios que é suposto incluir. Se estiver a comprar um portátil usado, inspecione o carregador que vem com ele. É o carregador original, ou é um modelo de substituição? Ainda se encontra em bom estado? Continua a carregar o computador?

Se estiver a comprar um computador fixo, ele vem com um monitor? O monitor ainda está a funcionar corretamente? Ainda produz cores precisas? Certifique-se de verificar minuciosamente todas as peças que vêm com a sua compra para que não tenha de lidar com periféricos partidos e gastar mais para os substituir.

Pode também querer assegurar-se de que estão limpas e livres de pó e sujidade. Isto é especialmente verdade no que toca aos teclados, pois tendem a apanhar e manter o pó, sujidade, fios de cabelo, e outras coisas por baixo das teclas.

4. Tenha em atenção as peças falsas

Embora a parte externa de um computador possa mostrar que tudo está correto, ainda é preciso estar atento às peças falsas. Quer o vendedor lhe esteja a vender um computador consciente ou inconscientemente, deve saber que há casos em que as pessoas vendem produtos com peças não oficiais.

Para evitar que isto lhe aconteça, deve olhar para as especificações do computador quando o iniciar.

5. Execute um benchmark ao computador usado

Os benckmarks levam o computador ao seu power máximo e retornam o seu desempenho. Quando o faz, pode ver as especificações exatas do computador à medida que a aplicação de testes o analisa. Além disso, pode compará-las com computadores com especificações semelhantes, uma vez obtidos os resultados dos testes.

Se os números obtidos forem muito diferentes das médias dos dispositivos semelhantes, pode haver algo de errado com o computador que está pensar comprar. Embora se possa esperar alguma queda no desempenho devido à idade, se este for inferior em mais de 10%, deverá considerar a possibilidade de obter um outro computador.

