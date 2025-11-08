Autocarros de Guimarães enviam informação para a China?

A GUIMABUS opera uma frota totalmente elétrica desde setembro de 2025, com cerca de 75 autocarros elétricos. Os novos veículos adquiridos incluem autocarros da marca chinesa Yutong (fabricante chinesa de autocarros). Será que estão a ser controlados pela China?

Guimabus confirmou que já está em curso um processo de averiguação

Foi relatado que na Noruega foi descoberta uma falha de segurança em autocarros da Yutong: o fabricante podia, em teoria, aceder remotamente aos sistemas dos veículos, interromper o funcionamento ou imobilizá-los.

Segundo o jornal o Minho, "Os autocarros comprados a um fabricante chinês pela empresa Guimabus, de Guimarães, podem estar a ser manipulados a partir da China, depois de terem sido detetados casos idênticos na Europa".

De acordo com o Grupo Santiago, que avança a informação, fonte da Guimabus confirmou os receios e adiantou que já está em curso um processo de averiguação.

Até ao momento mão está provado que os autocarros da GUIMABUS estão de facto a ser controlados ou manipulados remotamente por uma entidade chinesa ou pelo fabricante.