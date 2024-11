OPPO Find X8 Pro com SoC MediaTek Dimensity 9400 chega à Europa em breve

A OPPO anunciou para breve o lançamento global da série Find X8, equipada com o potente processador MediaTek Dimensity 9400. Na Europa, será lançado o modelo Find X8 Pro, o primeiro smartphone do mundo com este chip de última geração. Vamso saber mais sobre esta proposta que chega muito em breve.

O Dimensity 9400 oferece um desempenho ultra-rápido, com melhorias significativas na IA, jogos, fotografia e eficiência energética. O chip adota um design "All Big Core" de segunda geração, com núcleos Arm Cortex-X4 e Cortex-A720, garantindo um desempenho até 35% mais rápido em comparação com a geração anterior.

Os entusiastas de jogos irão apreciar o Arm Immortalis-G925 de 12 núcleos, que oferece um desempenho de ray tracing até 40% superior e suporte para tecnologias como o OMM para efeitos visuais realistas. O GPU do Dimensity 9400 é também 41% mais potente e 44% mais eficiente, permitindo jogar durante mais tempo sem comprometer o desempenho.

Construído com tecnologia de 3nm, o Dimensity 9400 é até 40% mais eficiente em termos energéticos, prolongando a autonomia da bateria. A NPU de 8ª geração impulsiona as capacidades de IA do ColorOS, com um desempenho até 80% superior em tarefas de IA generativa.

A OPPO integrou a inteligência linguística Gemini Nano da Google no Magic Compose, permitindo ao Find X8 Pro gerar respostas inteligentes e personalizadas em vários tons e idiomas.

O Imagiq 1090 ISP da MediaTek, combinado com o sistema de câmara Hasselblad Master e o Motor de Imagem HyperTone, eleva a fotografia e o vídeo a um novo nível. O LinkBoost IA e as tecnologias de conectividade do Dimensity 9400 garantem uma ligação estável e rápida, mesmo em ambientes congestionados.

O OPPO Find X8 Pro, com o MediaTek Dimensity 9400, será lançado na Europa a 21 de novembro de 2024. Resta assim esperar mais alguns dias e tudo será revelado, sem segredos, mostrando este smartphone que promete muito, quer no desempenho, quer no hardware presente, em especial nas câmaras fotográficas.