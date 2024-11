Klipper: aparador de barba e cabelo está a apenas 16€

Quem não gosta de estilo? O gadget que apresentamos permite isso mesmo, criar o seu próprio estilo, seja ao nível da barba ou do cabelo. O Klipper é um aparador de barba e cabelo que certamente vai gostar. Conheça todas as funcionalidades e aproveite o desconto.

Como temos vindo a mostrar, a Prozis possui atualmente um vasto leque de gadgets direcionados para a saúde e bem-estar. Ainda se lembram do Spotter, um aparador corporal da Prozis que é fácil de usar que o ajudará a depilar e aparar todas as áreas do corpo?

O Klipper é um aparador de barba e cabelo que tem todas as funcionalidades que precisa. Este aparelho permite fazer dégradé clássico, dégradé alto, dégradé taper, dégradé médio, etc.

O Klipper funciona com e sem fios e tem 4 acessórios de pente (3/6/9/ 12 mm). Toda a estrutura é em alumínio.

Principais especificações do aparador Klipper

Tensão de entrada : Adaptador de 100-240 V ~50/60 Hz 0,2 A CA/CC

: Adaptador de 100-240 V ~50/60 Hz 0,2 A CA/CC Bateria : 2500 mAh

: 2500 mAh Tempo de carregamento : 3 horas

: 3 horas Autonomia: Até 150 min

Aproveite o desconto...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este aparador de barba e cabelo Klipper com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE. Aproveitem as ofertas.