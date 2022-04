Prozis Spotter: O gadget que precisa para tratar da higiene pessoal

Hoje em dia existem gadgets para quase tudo, que nos permitem realizar determinadas ações na própria casa. O gadget que apresentamos hoje é direcionado para a higiene pessoal e permite facilmente cortar pelos.

Conheça as funcionalidades do Prozis Spotter.

Procura um aparador corporal? Então tem de conhecer o Spotter, um aparador corporal da Prozis que é fácil de usar que o ajudará a depilar e aparar todas as áreas do corpo.

O Spotter da Prozis tem uma cabeça de corte integrada que segue os contornos do seu rosto e permite-lhe um barbear com corte ao detalhe com uma só passagem. Além disso, este aparador é rápido na sua ação, fácil de usar e seguro!

O Spotter é um gadget que tem uma bateria recarregável, que oferece até 45 minutos de uso.

Principais características do Prozis Spotter

Tensão de entrada: 3 V — 1 A (aparador) | 100-240 V ~ 50/60 Hz (adaptador)

Potência nominal: 5 W

Classe de proteção: III (aparador)

Classificação IP: IPX5

Material: ABS (carcaça) | Aço inoxidável (lâminas)

Tipo de bateria: Ni-MH

Bateria: 1200 mAh (2x600 mAh)

Tempo de carregamento: 8h

Duração da bateria: até 45 minutos

Peso: 122 +/-5 g (aparador)

Dimensões: 161 (A) x 32 (ø) mm

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir o Prozis Spotter com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).