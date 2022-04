PCP “debaixo de fogo”! Hackers atacam site do partido

A guerra entre a Rússia e Ucrânia tem um impacto à escala mundial. Em Portugal, os partidos têm estado de forma clara ao lado da Ucrânia, mas o Partido Comunista Português (PCP) tem dado algumas negas, como na última votação que foram contra a presença do presidente da Ucrânia no nosso parlamento. No entanto, o PCP diz não apoiar a guerra e isso é uma vergonhosa calúnia [quando se aponta o dedo ao partido].

A página oficial do PCP está atualmente offline e os rumores indicam que foram hackers pró-Ucrânia.

Site do PCP atacado por hackers pró-Ucrânia?

A página oficial do PCP na internet está com “problemas de acesso”, confirmou hoje fonte do partido à agência Lusa, sem identificar o motivo das falhas.

No entanto, a CNN Portugal referiu hoje que o site foi alvo de um ataque informático perpetrado por 'hackers' pró-Ucrânia e cita um comunicado enviado àquela redação, na qual um grupo de piratas informáticos, que não é identificado, diz ter levado a cabo uma “operação pontual e cirúrgica”.

Além do site principal, há também as páginas das estruturais locais, como, por exemplo, de Lisboa, Porto, Coimbra ou Évora, conforme confirmado pela Lusa. A página oficial na internet do Avante!, jornal associado ao PCP, continua acessível.

De acordo com as informações, o 'site' do PCP está inoperacional pelo menos desde as 17:00. O acesso à página foi reestabelecido por momentos, mas, entretanto, ficou novamente indisponível.

O Partido Comunista Português (PCP) é um partido político de índole comunista e marxista-leninista. É um dos partidos comunistas mais fortes da Europa Ocidental e o mais antigo partido político português com existência ininterrupta. O espectro político do PCP é definido como sendo de esquerda a extrema-esquerda.