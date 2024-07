Moeda digital: Taiwan quer uma, mas processo será “tremendo e complexo”

Hoje, há já vários países a trabalhar numa moeda digital, com o objetivo de modernizar, facilitando, os processos. O banco central de Taiwan quer criar a sua, mas disse que não há, ainda, calendário para o seu lançamento.

O banco central de Taiwan tem estado a trabalhar num projeto-piloto de uma moeda digital gerida pelo governo, com o objetivo de permitir que as pessoas utilizem uma carteira digital e façam pagamentos sem utilizar um cartão de débito ou de crédito.

Embora o banco não tenha atualmente um calendário para a emissão da moeda digital do banco central, no processo de investigação e experimentação contínuas, já está a melhorar a eficiência do processamento e a aplicação inovadora do sistema de pagamentos.