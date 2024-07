BYD a crescer… acordo de mil milhões de dólares para fábrica de elétricos na Turquia

O crescimento da BYD tem sido comprovado pelos resultados das suas vendas, estando a fabricante a estabelecer-se globalmente. Em mais um passo neste sentido, a empresa chinesa fechou um negócio de mais de mil milhões de dólares para uma enorme fábrica de carros elétricos na Turquia.

Conforme avançado pela imprensa internacional, a Turquia será casa de uma fábrica de carros elétricos da BYD, sob um acordo no valor de mil milhões de dólares. A fabricante chinesa tem crescido a olhos vistos e a expansão global tem sido acelerada.

Aliás, a notícia da nova fábrica na Turquia surge depois da abertura da sua primeira fábrica na Tailândia, na semana passada, onde é a marca de elétricos mais vendida, e após ser conhecido que tem outras planeadas no Brasil e no México.

De facto, a Tailândia pretende que 30% dos veículos fabricados no país sejam elétricos até 2030, e a BYD já representa quase 50% do mercado de veículos elétricos no país.

Espera-se que Recep Tayyip Erdoğan, Presidente da Turquia, anuncie o acordo, hoje, oficialmente.

A nova fábrica da BYD poderá ajudar a superar os potenciais impactos das novas taxas da União Europeia (UE) sobre as importações chinesas de veículos elétricos. Afinal, na semana passada, o bloco anunciou a aplicação imediata de taxas suplementares de até 37,6% aos automóveis elétricos provenientes da China.

A BYD é uma das fabricantes chinesas abrangidas pela política da UE, estando sujeita a mais 17,4%, além dos 10% já estipulados.

Entretanto, segundo o Electrek, a Turquia reduziu os direitos aduaneiros, de modo a incentivar os investimentos, nomeadamente da BYD. Os veículos elétricos representaram 7,5% das vendas de veículos novos no país, no ano passado, abrindo uma oportunidade significativa para a fabricante chinesa.

Após vender 426.039 veículos elétricos no segundo trimestre, a BYD foi ultrapassada pela Tesla, que vendeu 443.956. No entanto, um novo estudo da Counterpoint Research sugere que a BYD conquistará o título de maior fabricante de veículos elétricos do mundo até ao final de 2024.

Leia também: