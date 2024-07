Última hora: UE confirma taxas para veículos elétricos chineses

A União Europeia (UE) confirmou a aplicação de taxas para veículos elétricos chineses, com efeitos imediatos. A decisão já era mais ou menos esperada, mas a UE sublinha que a aplicação desta medida tem efeitos imediatos (já a partir de amanhã). Para a UE, há uma “subsidiação injusta” do lado de Pequim.

Já é conhecida a decisão da UE no que diz respeito às importações de carros elétricos chineses. A partir de amanhã, dia 5 de julho, serão aplicadas taxas elevadas às importações de veículos elétricos a bateria que sejam fabricados na China. Segundo uma publicação da Euronews, Bruxelas acusou Pequim de conceder aos seus fabricantes de automóveis enormes subsídios que levam a preços artificialmente baixos e a uma concorrência desleal.

Com base na investigação, a Comissão concluiu que a cadeia de valor dos veículos de baterias elétrica na China beneficiam de subsídios injustos, e estão a colocar a ameaçar os produtores de veículos elétricos na União Europeia

Segundo a investigação realizada, o dinheiro público foi usado em "todo o lado", como, por exemplo, a extração das matérias-primas, necessárias para produzir as baterias, até aos serviços de transporte marítimo utilizados para trazer os produtos acabados para as costas europeias, refere a publicação da Euronews.

A decisão, publicada esta quinta-feira, prevê direitos diferenciados, calculados em função da empresa-mãe, do volume de negócios anual e do montante presumível das subvenções recebidas. As taxas a aplicação são as seguintes:

BYD: 17,4%

Geely: 19,9%

SAIC: 37,6%

A Comissão Europeia referiu estar em contacto com as autoridades chinesas para encontrar uma solução que não dependa de restrições económicas.

Segundo foi revelado pela Comissão Europeia, os veículos chineses têm uma penetração de 8% no mercado comunitário – que poderá duplicar para 15% em 2025, se a mesma taxa se mantiver – e custam menos 20% do que os europeus.