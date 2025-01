Portugal tem 300 mil carros eletrificados nas estradas

O segmento dos veículos elétricos tem vindo a crescer em Portugal. A Associação Automóvel de Portugal - ACAP, apresentou recentemente o Balanço Anual e revelou que no nosso país há cerca de 300 mil carros eletrificados nas estradas.

20% do total de veículos ligeiros matriculados em Portugal

A ACAP apresentou o balanço anual do setor automóvel que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), contribuiu com 42,6 mil milhões de euros para a economia nacional, representando 7,7% da faturação da totalidade das empresas em Portugal.

Segundo o balanço anual, 20% do total de veículos ligeiros matriculados em Portugal já são elétricos (41.757 matrículas nos ligeiros de passageiros). De referir que a média europeia ronda os 14%, posicionando Portugal na sexta posição do ranking os países da União Europeia (UE). O ranking é liderado pela Dinamarca (52%).

Revela o balanço anual que circulam nas estradas portuguesas 167.356 veículos 100% elétricos, ao que se soma 132.131 modelos híbridos, perfazendo os (cerca) de 300 mil carros eletrificados nas estradas.

De referir que o parque automóvel nacional tem cerca de seis milhões de veículos. No que diz respeito aos eletrificados, estes representam "apenas" 5% do total. Se analisarmos os 100% elétricos são "apenas" 3%. Portugal tem a circular 1,5 milhões de automóveis com mais de 20 anos - ver aqui.