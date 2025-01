HDR vs Dolby Vision: Quais são as principais diferenças?

Trazer para casa uma nova TV, monitor ou smartphone é sempre emocionante, principalmente agora que estes dispositivos modernos proporcionam uma experiência semelhante à do cinema. Embora a resolução 4K receba muitos créditos por esse facto, o HDR e a Dolby Vision também são importantes. Mas quais as suas diferenças?

O que é o HDR?

Em termos simples, o High Dynamic Range (HDR) é uma forma de tornar a imagem do dispositivo mais vibrante e realista, com melhor brilho, contraste e cor.

Os ecrãs mais antigos só podiam reproduzir conteúdos Standard Dynamic Range (SDR), que está limitada a cores de 8 bits, o que significa que só podia produzir cerca de 16 milhões de cores. O brilho do SDR está limitado a cerca de 100 nits de brilho máximo.

nit Um nit é uma unidade utilizada para medir o brilho. Um número mais elevado significa um ecrã mais brilhante.

As TVs SDR têm normalmente um rácio de contraste máximo de cerca de 1.200:1, o que significa que a imagem mais brilhante que podem apresentar é cerca de 1200 vezes mais brilhante do que a imagem mais escura.

Depois, vem a resolução de cor, que define a gama de cores e o contraste que uma TV, computador ou outro dispositivo é capaz de apresentar para reproduzir uma imagem. Muitos dos conteúdos mais antigos - incluindo emissões de TV, streaming, DVDs e Blu-rays - têm SDR. Numa boa TV, ainda podem ser agradáveis, mas para obter uma imagem que se destaque, é necessário um ecrã HDR.

As TVs modernas marcadas como 4K Ultra HD têm HDR. O HDR aumenta o brilho potencial com ecrãs HDR a partir de cerca de 300 nits. Algumas TVs atualmente à venda ultrapassam os 1000 nits de brilho, havendo outros ainda mais brilhantes.

Além disso, o rácio de contraste do HDR é essencialmente infinito. Isto significa que as partes brilhantes de uma cena podem ser muito mais brilhantes do que com SDR, e as partes escuras podem ser mais escuras. É possível ver mais detalhes nas sombras, mesmo quando as partes iluminadas pelo sol de uma cena são brilhantes. O HDR também suporta mais cores.

Todas as TVs vendidas como HDR oferecerão HDR10, a versão básica do HDR. Esta tem cores de 10 bits e pode reproduzir cerca de mil milhões de cores únicas. Embora possa parecer muito, é muito menos do que aquilo que vemos todos os dias no mundo real.

A diferença da Dolby Vision

A Dolby Vision é uma forma melhorada de HDR que pode utilizar até 12 bits de cor, atualmente disponível em conteúdos selecionados na Dolby Vision, resultando em cerca de 68 mil milhões de cores que criam uma imagem dramaticamente mais rica e realista.

Nem todas as TVs 4K HDR podem apresentar Dolby Vision, mas todas as TVs com Dolby Vision também podem apresentar conteúdo HDR10, para que obtenha a melhor experiência visual possível para uma vasta gama de conteúdos.

Para além de uma maior variedade de cores, a Dolby Vision faz outra coisa que a distingue do HDR10: metadados dinâmicos. Pode pensar nos metadados HDR como um manual de instruções incorporado para ecrãs de hardware - TV, smartphone ou computador - que lhes diz como apresentar a imagem.

O HDR10 utiliza metadados estáticos, o que significa que as definições se baseiam nos melhores valores médios para o conteúdo. Os metadados dinâmicos utilizam definições diferentes otimizadas para cada cena e tiram o máximo partido das diferentes capacidades de cada ecrã HDR.

Isto dá-lhe a versão mais realista dos seus filmes ou programas. Sem que seja necessária qualquer ação da sua parte, as alterações de luz e escuridão entre as cenas - quer sejam subtis ou substanciais - são automaticamente ajustadas para facilitar a visualização aos seus olhos.

É uma diferença de noite e dia. Poderá também ver mencionado o HDR10+. Este é um formato HDR que utiliza cores de 10 bits e metadados dinâmicos. No momento em que este artigo foi escrito, o conteúdo HDR10+ só está disponível em alguns serviços de streaming (incluindo a Amazon), mas cada vez mais TVs estão a começar a suportar HDR10+.

