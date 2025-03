Reino Unido analisa: “taxas sobre importações da Tesla seriam uma resposta adequada”

Os subsídios dos contribuintes britânicos à Tesla foram objeto de escrutínio, após o anúncio de Donald Trump de uma taxa de 25% sobre os veículos importados para os Estados Unidos. O país pondera excluir a empresa do seu programa de incentivos à adoção de carros com baixas emissões.

Dados publicados pelos analistas Tussell, em janeiro, mostraram que a Tesla beneficiou de 188 milhões de libras em subsídios dos contribuintes do Reino Unido, desde 2016, principalmente através do programa de subsídios para carros plug-in.

Este regime oferece incentivos financeiros para a compra de veículos com baixas emissões.

Além disso, números da Society of Motor Manufacturers and Traders mostram que o Tesla Model Y foi o quinto carro novo mais popular, no Reino Unido, em 2024, com 32.862 registos.

"Deveríamos estar a preparar-nos para responder" por via da Tesla

Entretanto, após o anúncio sobre a implementação de uma taxa de 25% sobre os carros importados para os Estados Unidos, a chanceler Rachel Reeves afirmou que o Governo britânico está a rever as suas regras de transição para os veículos elétricos, à medida que crescem os apelos a taxas recíprocas sobre as importações da Tesla.

Segundo o Independent, os liberais democratas britânicos defenderam a aplicação de taxas à Tesla, citando o apoio do diretor-executivo da empresa ao Presidente americano.

Dado o apoio significativo de Musk a Trump, a imposição de taxas sobre as importações da Tesla seria uma resposta adequada.

Disse um porta-voz do partido.

Na mesma linha de pensamento está Daisy Cooper, vice-líder do Partido Liberal Democrata: "a nossa indústria automóvel está a ser deixada à mercê de Trump e da sua guerra comercial destrutiva".

Na sua opinião, "deveríamos estar a preparar-nos para responder, se necessário, incluindo através de taxas sobre a Tesla, que atingem o compadre de Trump, Elon Musk, no bolso".

No programa Today da BBC Radio 4, a chanceler Rachel Reeves explicou que o Reino Unido não procura entrar numa guerra comercial. Contudo, o governo está a analisar o mandato dos veículos com emissões zero - que é, na sua opinião, a razão pela qual parte do dinheiro britânico vai para a Tesla - e a analisar como pode apoiar melhor a indústria automóvel do país.