Executivo quântico da Google afirma que a tecnologia está a “5 anos de uma revolução”

A tecnologia quântica tem recebido mais atenção, à medida que novos passos são dados neste mundo verdadeiramente complexo. Entretanto, um dos principais executivos da Google a trabalhar em computadores quânticos disse acreditar que a tecnologia está apenas a cinco anos de distância de executar aplicações práticas que não podem ser calculadas em computadores modernos.

Os computadores quânticos têm sido um sonho de físicos e cientistas desde há várias décadas. Enquanto os computadores tradicionais se baseiam em processadores centrais ou processadores gráficos com bits que são 0 ou 1, os qubits quânticos ligam-se ou desligam-se com base na probabilidade.

Os computadores quânticos falam mecânica quântica - podem aceder à forma como o universo funciona ao nível mais fundamental.

Explicou Julian Kelly, diretor de hardware da Google Quantum AI.

Numa entrevista à CNBC, transmitida na terça-feira, Kelly disse que um computador quântico pode ser capaz de realizar física de ponta e potencialmente gerar novos tipos de dados.

Pensamos que estamos a cerca de cinco anos de uma verdadeira revolução, um tipo de aplicação prática que só pode ser resolvida num computador quântico.

Em dezembro, a Google anunciou um avanço na correção de erros que deverá sugerir um caminho para computadores quânticos funcionais.

Atualmente, o computador quântico mais avançado da Google tem 105 qubits, ou seja, o bloco de construção básico de um computador deste tipo. Na opinião dos especialistas, contudo, serão necessários um milhão ou mais de qubits para aplicações úteis.

Segundo o diretor de hardware da Google Quantum AI, as primeiras aplicações da tecnologia incluirão provavelmente a utilização do sistema para simular física de ponta, incluindo "áreas em que temos um sistema que está fora do alcance do que um computador clássico pode fazer".

Além disso, poderão ser usados para treinar a Inteligência Artificial, apesar de este fim ser "especulativo", na opinião de Kelly, uma vez que os atuais modelos não poderão, fundamentalmente, funcionar em computadores quânticos.

Na perspetiva do diretor, "uma das aplicações potenciais que se pode pensar para um computador quântico é a geração de dados novos e inovadores".

