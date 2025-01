Portugal tem a circular 1,5 milhões de automóveis com mais de 20 anos

Este foi apenas um dos dados que estiveram em análise na conferência de imprensa anual da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, onde foi feito um balanço do mercado automóvel em Portugal. A modernização do parque automóvel nacional e a electrificação e investimento em postos de carregamento foram outros dos grandes temas em debate.

1,5 milhões de automóveis corresponde a 26% do parque automóvel

Segundo revela a ACAP, um milhão e meio de automóveis a circular em Portugal, que corresponde a 26% do total do parque automóvel, têm mais de 20 anos. Este número assume um peso relevante, tendo em conta que, em 2000, os carros com mais de duas décadas de vida representavam apenas um por cento do total do parque.

Outro problema que perdura é o envelhecimento do parque automóvel, particularmente quando comparado com a média europeia.

Em Portugal, no último ano, a idade média dos veículos ligeiros era de 13,4 anos, enquanto a idade média tanto nos ligeiros de mercadorias, bem como nos pesados, de passageiros e de mercadorias, ronda os 15 anos.

Acrescente-se que, dos 5,6 milhões de carros em circulação em Portugal, em 2021, 63 por cento tinham mais de 10 anos de idade.

Já no que se refere à idade média dos veículos entregues para abate, em 2021, o valor rondava os 23,5 anos (para comparação, em 2006, fixava-se nos 16 anos).

A ACAP propõe que Portugal reintroduza mecanismos de incentivo ao abate de veículos em fim de vida para acelerar a substituição dos veículos convencionais mais antigos e poluentes por veículos de baixas emissões.