SYNDUALITY Echo of Ada com novidades frescas antes do lançamento

Tal como aqui anunciámos, a Bandai Namco encontra-se prestes a lançar SYNDUALITY Echo of Ada. Um shooter futurista baseado na cooperação entre humanos e IA.

É uma das grandes apostas da Bandai Namco para este inicio de 2025. SYNDUALITY Echo of Ada, um shooter que decorre num futuro alternativo e distópico, onde humanos e máquinas (Inteligência Artificial) coexistem em harmonia.

Recentemente foi revelado que SYNDUALITY Echo of Ada já se encontra disponível em acesso antecipado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC para quem fez a reserva das edições Deluxe ou Ultimate. E a acompanhar, foi também revelado um Trailer de Abertura do jogo, que apresenta personagens importantes e a história relacionado com as missões do solo mode.

Tal como aqui vimos, em SYNDUALITY Echo of Ada, os jogadores escolhem o seu Magus, um companheiro IA que os acompanhará no terreno e formará um vínculo com eles. Depois, embarcarão em missões PvPvE para recolher AO Crystals e sobreviver às várias ameaças na superfície, como monstros ou outros Drifters.

O jogo inclui ainda um modo PvE, The Amasia Investigation, que foca a relação entre Alba, um jovem Drifter, e Ada, o seu Magus, enquanto descobrem o motivo da queda de Amasia.

SYNDUALITY Echo of Ada será lançado no dia 24 de janeiro de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. O acesso antecipado já está disponível para quem fizer a reserva das versões Deluxe e Ultimate.