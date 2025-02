Elon Musk vai revelar o chatbot Grok 3: “a IA mais inteligente do mundo”

Elon Musk anunciou que a sua startup xAI vai lançar, em breve, o Grok 3, descrevendo-o como a "IA mais inteligente do mundo". O empresário mostrou-se confiante de que irá ultrapassar os chatbots existentes, incluindo o ChatGPT da OpenAI.

O Grok 3 possui capacidades de raciocínio extremamente avançadas. Nos testes que realizámos até agora, está a superar tudo o que foi lançado até à data, pelo menos do que temos conhecimento, o que é um excelente indicador.

Afirmou Musk numa videoconferência no World Governments Summit, no Dubai.

A notícia trouxe os holofotes para Musk, mais uma vez

O Grok 3, a mais recente evolução do chatbot da xAI, será apresentado hoje às 20h (PST), o que corresponde às 4h de amanhã (WET - fuso horário de Portugal). Até ao momento, pouco se sabe sobre as funcionalidades concretas do Grok 3, mas os primeiros indícios apontam para a inclusão de funcionalidades como conversão de texto para vídeo e melhorias significativas na eficiência.

O anúncio, feito através do X, gerou grande expectativa e especulação sobre as capacidades da nova IA.

O Grok 3 foi treinado com dados sintéticos e tem a capacidade de rever os seus próprios erros para alcançar maior coerência lógica. Se estas melhorias se confirmarem, o modelo poderá posicionar-se como um forte rival de líderes de mercado como o GPT-4 da OpenAI, o Gemini da Google DeepMind e o Claude da Anthropic.

No entanto, é importante notar que estas empresas continuam a aprimorar os seus próprios modelos, tornando a concorrência ainda mais sólida.

O desenvolvimento do Grok 3 foi impulsionado pelo supercomputador Colossus, construído em apenas oito meses e equipado com 100.000 horas de processamento de GPUs da Nvidia para o treino da IA.

Apesar dos avisos recorrentes de Musk sobre os perigos que a inteligência artificial (IA) representa para a civilização humana, o magnata continua a investir fortemente no setor.

Descrito como um sucessor mais eficiente do Grok 2, o novo modelo baseia-se em conjuntos de dados sintéticos, mecanismos de self-correction e reinforcement learning, segundo a Forbes. Estas inovações permitirão reduzir respostas incorretas, melhorar a precisão e acelerar os tempos de treino da IA.

Apesar do entusiasmo em torno do Grok 3, especialistas permanecem céticos. Muitos questionam se este modelo conseguirá realmente superar o GPT-4 Turbo, que já demonstrou capacidades avançadas de raciocínio, resolução de problemas e interação multimodal.

O lançamento do Grok 3 surge apenas um mês após a startup chinesa DeepSeek ter causado um grande impacto na indústria global de IA com o lançamento de um chatbot de baixo custo e elevada qualidade, desafiando o domínio dos EUA no desenvolvimento desta tecnologia. A DeepSeek conseguiu mesmo ultrapassar o ChatGPT em número de downloads na App Store da Apple.

Entretanto, a xAI anunciou em dezembro ter angariado 6 mil milhões de dólares na sua mais recente ronda de financiamento, com investimentos de capitalistas de risco norte-americanos, dos fabricantes de chips Nvidia e AMD e de fundos de investimento da Arábia Saudita e do Qatar, entre outros.

A empresa já tinha angariado um valor idêntico em maio, tornando-se assim numa das startups mais valiosas do mundo, embora ainda longe do peso da OpenAI.

