Análise Sony LinkBuds Open: ouvir música sem perder a perceção do ambiente

Os Sony LinkBuds Open são a mais recente aposta da Sony no segmento de auriculares sem fios de design aberto. Concebidos para quem quer ouvir música sem perder a perceção do ambiente, estes auriculares são ideais para atividades como caminhadas, ciclismo ou simplesmente para quem precisa de estar atento ao que se passa à sua volta. Fique com a nossa opinião.

Especificações dos Sony LinkBuds Open Peso : 5,1g por auricular



: 5,1g por auricular Drivers : Altifalantes circulares de 11 mm com ímanes de neodímio



: Altifalantes circulares de 11 mm com ímanes de neodímio Cancelamento de ruído ativo (ANC) : Não disponível



: Não disponível Conectividade : Bluetooth 5.3, compatível com codecs AAC e LC3



: Bluetooth 5.3, compatível com codecs AAC e LC3 Resistência à água: Certificação IPX4 (proteção contra salpicos)

Dentro da caixa

Cabo de carregamento USB-C

Estojo de carregamento compacto

Guia de referência rápida e garantia

Design e Construção

Os LinkBuds Open apresentam um formato inovador, com um único tamanho de pontas de auricular e um suporte de encaixe ajustável para maior estabilidade - este revelou-se bastante confortável.

O design aberto permite ouvir o som ambiente enquanto se ouve música ou se atendem chamadas, tornando-os ideais para quem se desloca em ambientes urbanos ou pratica desporto ao ar livre.

Bateria

A autonomia dos auriculares é de até 8 horas de reprodução contínua, chegando a um total de 22 horas com o estojo de carregamento.

Além disso, um carregamento rápido de apenas 10 minutos oferece cerca de 3 horas de utilização.

Qualidade de Som

Com drivers circulares de 11 mm, os LinkBuds Open oferecem um som equilibrado, com boa definição de médios e agudos. No entanto, como não bloqueiam o ruído externo, a experiência pode ser menos imersiva, especialmente em locais barulhentos.

Além disso, devido também ao design aberto, estes auriculares não são capazes de entregar um volume muito elevado, principalmente quando comparados a outros modelos dentro da mesma faixa de preço.

A app Sony Headphones Connect permite não só personalizar o som através do equalizador como também aceder a outras definições de personalização como a otimização de aplicações compatíveis com o 360 Reality Audio.

Microfone e Chamadas

Os microfones integrados garantem um desempenho aceitável para chamadas e assistentes de voz. No entanto, devido ao design aberto, em locais com muito ruído externo, a captação da voz pode ser menos clara.

Veredito

Os Sony LinkBuds Open são ideais para quem valoriza conforto, consciência situacional e uma experiência sonora equilibrada.

São uma excelente opção para atividades ao ar livre e uso diário, mas podem não ser a melhor escolha para ambientes ruidosos, onde a falta de isolamento pode comprometer a qualidade do som, ou para utilizadores menos ativos.

Os Sony LinkBuds Open estão disponíveis, em Portugal, nas principais lojas, por 149,99 euros.