Uma amostra do futuro? Condutores queixam-se de spam no sistema de infoentretenimento

De forma tendencialmente crescente, os carros chegam ao mercado conectados, com uma vasta gama de tecnologias. Esta conectividade permite que as marcas tenham um canal de contacto quase permanente com os condutores dos seus veículos. Agora, em tom de queixa, um proprietário relatou spam no sistema de infoentretenimento - e a situação não será nova.

Indo além das chamadas telefónicas, uma abordagem tipicamente associada às empresas de telecomunicações, a empresa Jeep parece ter adotado uma técnica diferente.

Conforme relatado pelo proprietário de um Jeep, o seu Grand Cherokee de 2022 não para de apresentar anúncios pop-up no ecrã de infoentretenimento.

No Reddit, conforme mostrado pelo The Drive, o queixoso mostrou uma foto do alerta, que incentiva os condutores a "comprar paz de espírito" ao adquirir um plano FlexCare Extended Care Premium.

Aparentemente, o anúncio surge sempre que o condutor para o carro, "mesmo que se carregue em OK". Além disso, permite fazer uma chamada via Bluetooth, que deverá estabelecer uma ligação entre o proprietário e um representante da marca, para orientações relativamente ao plano.

Apesar de o pop-up dizer que, para usufruir da extensão da garantia, o carro deve ter menos de 36.000 milhas (cerca de 58.000 km), o utilizador do Reddit partilhou que já atingiu esse limite.

Ao The Drive, um porta-voz da empresa Jeep explicou que não se trata, afinal, de um spam planeado:

Tratava-se de uma mensagem no veículo destinada a informar os clientes da Jeep sobre as opções de assistência alargada ao veículo da Mopar. Uma falha temporária de software afetou a capacidade de exclusão instantânea em alguns casos isolados, embora a exclusão instantânea seja a norma para todas as nossas mensagens no veículo. A nossa equipa já tinha identificado e corrigido o erro, e estamos a acompanhar diretamente o cliente para garantir que o assunto fica totalmente resolvido.

Contudo, esta não será a primeira vez que um proprietário de um Jeep levanta a questão. Outros exemplos, encontrados pelo órgão de comunicação social, remontam há dois anos, em Wranglers e Gladiators.

Supostamente, estes pop-ups podem ser desativados em Jeep Connect. Contudo, o facto de a crescente conectividade dos veículos tornar este contacto pelas marcas possível pode ser verdadeiramente aborrecido, considerando que qualquer uma pode decidir fazê-lo.