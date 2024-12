A IA de Elon Musk quer novas plataformas e já tem uma app em testes

Elon Musk quer apostar na IA e já tem a forma perfeita para o fazer. A sua xAI trouxe ao mundo o Grok, que está lentamente a ser adotado e que é quase nativo do X. Agora, essa união parece romper-se e o Grok vai ganhar uma app dedicada. Por agora ainda em testes e apenas no iOS.

A empresa de IA de Elon Musk, xAI, lançou o seu chatbot, Grok, há mais de um ano. Inicialmente exclusivo para subscritores X Premium, o Grok foi recentemente disponibilizado gratuitamente a todos os utilizadores e ganhou uma integração mais profunda com a plataforma.

Isso torna possível funcionalidades como a geração de imagens a partir de posts e correções gramaticais ou ortográficas antes do post. Agora, a xAI está a testar uma aplicação iOS independente para o chatbot Grok.

Um novo relatório revela que a aplicação Grok independente está atualmente em versão beta na Austrália e em alguns outros países. Pode extrair dados em tempo real da web e do X, ao mesmo tempo que oferece capacidades generativas de IA, incluindo reescrita de texto, resumo de parágrafos longos, perguntas e respostas básicas e até geração de imagens a partir de prompts de texto.

A xAI está também a trabalhar num site dedicado, o Grok.com, para trazer o chatbot para a web. Neste momento, o site mostra uma mensagem “em breve” após o login. Quando o Grok foi lançado no final do ano passado, estava atrás do Google Gemini e do ChatGPT da OpenAI em termos de características. No entanto, fez avanços notáveis ​​num curto período, especialmente na geração de imagens.

Ainda assim, se Elon Musk quiser competir com os melhores jogadores da área, lançar uma versão que não dependa de uma conta X ou da própria plataforma parece-me uma decisão inteligente.

Noutras notícias relacionadas com o X, a plataforma anunciou um aumento significativo de 37,5% no preço da sua subscrição Premium+. Para os utilizadores dos EUA, a taxa mensal sobe de 16 para 22 dólares, enquanto a taxa anual salta de 168 para 229 dólares.