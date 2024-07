Chinesa dos automóveis BYD chega ao interior de Portugal

A BYD, fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (EV e PHEV), continua a expandir a sua rede de concessionários em Portugal e acaba de chegar ao interior do país.

BYD chega a Castelo Branco e à Guarda

A BYD chegou a Castelo Branco e à Guarda, em parceria com o Grupo Automóveis do Mondego (Corvauto). A marca estará presente nas cidades em dois espaços, onde será possível conhecer modelos da sua gama 100% tecnológica e eletrificada. A BYD reforça, desta forma, a sua expansão nacional, estando agora presente em 18 pontos do país, divididos de norte a sul do país e nas ilhas.

A BYD apresenta atualmente uma gama 100% eletrificada de cinco modelos de ligeiros de passageiros, o expressivo e dinâmico C-SUV ATTO 3, o SUV de 7 lugares com tração às 4 rodas TANG, o elegante e desportivo sedan HAN, o ágil e versátil DOLPHIN e o vencedor do prémio Carro do Ano 2024, o SEAL. Adicionalmente, a BYD conta ainda com um furgão 100% elétrico na sua linha Pro, o espaçoso e eficiente ETP3.

Em Castelo Branco, será possível conhecer o ATTO 3, o DOLPHIN, o HAN e o SEAL. Na Guarda, os visitantes, para além de poderem conhecer os quatro modelos anteriormente mencionados, poderão também conhecer o furgão 100% elétrico ETP3.