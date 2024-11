Xiaomi SU7 atingiu um patamar único de vendas batendo mais um recorde

A Xiaomi tem estado a diversificar as propostas que tem no mercado. A reconhecida fabricante de smartphones quer criar novas propostas e parece ter acertado em cheio com o seu carro elétrico. O Xiaomi SU7 tem vendas excecionais na China e agora a marca atingiu um novo patamar, com nada menos que 100.000 unidades do seu carro elétrico.

No final do ano passado, a Xiaomi apresentou o primeiro carro elétrico do seu catálogo. Este está ainda limitado ao mercado da China, onde tem feito um sucesso único, mostrando que a decisão de criar esta proposta foi uma aposta certeira da marca.

Com vendas cada vez mais expressivas, atingiu agora um novo patamar no que toca à atenção dos consumidores. A Xiaomi revelou agora que já atingiu um número recorde de vendas, uma vez que a gigante chinesa conseguiu vender nada mais e nada menos que 100.000 unidades do seu primeiro carro elétrico em menos de um ano.

Como é possível ver numa publicação feita pelo seu CEO, Lei Jun orgulha-se de ter conseguido produzir e vender 100 mil carros elétricos. Este número torna-se ainda mais expressivo quando passaram apenas 230 dias desde que foi colocado no mercado na China.

Desta forma, a marca chinesa superou as suas próprias expectativas, pois pretendia atingir este valor de vendas antes do final de 2024 e finalmente conseguiu-o um mês e meio antes do final do ano. Abre ainda mais as portas para números ainda mais expressivas nos próximos meses.

Recorde-se que a Xiaomi entregou a primeira unidade do Xiaomi SU7 em abril de 2024. A partir desse momento desencadeou-se uma verdadeira loucura de vendas no país asiático. Isso fica patente no facto de, no segundo trimestre do ano, a Xiaomi já tinha entregue mais de 27 mil unidades do seu primeiro carro elétrico.

O que mais chama a atenção neste incrível número de vendas é que o Xiaomi SU7 ainda não está disponível para venda fora da China. Isso deixa a ideia de que quando chegar ao mercado europeu poderá tornar-se o carro elétrico mais vendido no mundo, batendo marcas como a Tesla ou a BYD.