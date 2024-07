Já considerou uma Ebike e aproveitar o bom tempo? Sugerimos dois modelos da NIUBILITY

Se há zonas do planeta onde chove muito frequentemente, Portugal não é um desses casos, oferecendo um bom clima para utilização da bicicleta ou trotinete como um meio de transporte. Está a considerar uma elétrica? Conheça duas Ebikes NIUBILITY que sugerimos hoje.

NIUBILITY B16S

A NIUBILITY B16S é uma Ebike muito prática e fácil de transportar em transportes públicos ou mesmo no automóvel, devido ao seu tamanho. Tem roda de 16" com pneu de 2.125", sendo a roda de trás acionada por um motor com potência de 350 W.

Sendo uma Ebike habilitada para circular na União Europeia, tem uma velocidade máxima de 25 km/h, que é atingida em apenas 4,9 segundos. O sistema de travagem é de disco com acionamento mecânico, em ambas as rodas.

Para melhorar o conforto de utilização e segurança, na roda da frente poderá contar com uma pequena suspensão, capaz de absorver alguma da irregularidade do piso.

Quanto à bateria, é de 36 V com uma capacidade de 14,5 Ah, capaz de atingir cerca de 60' km de autonomia. O tempo de carregamento é entre 5 a 6 horas. Como grande vantagem, trata-se de uma bateria removível, muito útil para poder ser recarregada separadamente da bicicleta.

Para controlo, no guiador, conta com um ecrã LCD com diversa informação, desde o nível de apoio, carga da bateria, velocidade instantânea e odómetro. Tem iluminação frontal e traseira e um suporte traseiro que pode transportar até 25 kg. Suporta um peso de até 100 kg.

A Ebike NIUBILITY B16S está disponível pelo preço mais baixo de sempre, por apenas 409,99€ (IVA incluído). O envio é gratuito, feito a partir da União Europeia, sem custos adicionais na entrega.

NIUBILITY B16S

NIUBILITY B26

A NIUBILITY B26 é uma Ebike de montanha, com roda 26" e pneus "gordos" de 4,0". Tem um quadro em liga de alumínio, enquadrado com o tipo de bicicleta, incluindo também guarda-lamas ao estilo. Tem amortecedor na roda frontal.

O motor tem uma potência de 1000 W, o máximo legal em Portugal, e atinge uma velocidade máxima de 25 km/h em apenas 4,9 segundos. Se pretender ir mais além, poderá desbloquear essa velocidade para chegar a 35 km/h, por sua conta e risco.

Tem um carreto Shimano de 7 velocidades, sendo por isso capaz de subir em inclinações de até 35º com apoio. Tem travagem de disco mecânica.

A bateria tem uma capacidade de 15 Ah (48 V) e tem uma autonomia de cerca de 100 km. O carregamento completo é atingido em cerca de 5 a 6 horas. A bateria é removível e protegida por chave, podendo então ser carregada separadamente da bicicleta, útil para o poder fazer comodamente dentro de casa.

Tem um ecrã LCD para controlo do apoio e monitorização, e tem iluminação frontal e traseira. Pode ser utilizada por um condutor de até 120 kg e altura entre 1,60m a 1,90m.

A Ebike NIUBILITY B26 está, também, disponível pelo preço mais baixo de sempre, de apenas 899,99€ (IVA incluído). Também neste caso o envio é gratuito, feito a partir da União Europeia, sem custos adicionais na entrega.

NIUBILITY B26