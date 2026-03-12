Nokian apresentou um novo pneu com pregos que recolhem no asfalto

O mercado automóvel depende de vários componentes em constante evolução e, embora nos pneus essa mudança nem sempre seja visível, a fabricante finlandesa Nokian Tyres poderá ter apresentado uma pequena revolução: um pneu de inverno com pregos que se recolhem automaticamente quando entram em contacto com o asfalto.

Um novo padrão para os pneus de inverno

Aqui está um novo ponto de referência para a indústria dos pneus de inverno.

Apresentou o diretor-executivo da Nokian Tyres, Paolo Pompei, ao revelar o novo pneu Hakkapeliitta 01 num evento internacional para a imprensa. O novo pneu com pregos, lançado no início deste mês no centro de testes da empresa em Ivalo, é o primeiro pneu de inverno do mundo que se adapta automaticamente às mudanças de temperatura.

Segundo o fabricante, a novidade deverá reduzir um dos maiores problemas dos pneus com pregos, o desgaste do pavimento, em até 30% quando comparado com o Nokian Hakkapeliitta 10.

Menos desgaste da estrada sem comprometer a aderência

Até agora, tornar um pneu com pregos mais amigo da estrada exigia reduzir a força de penetração dos pregos, o que inevitavelmente diminuía a aderência no gelo.

No caso do novo Hakkapeliitta, a empresa afirma que não foi necessário fazer esse compromisso.

De acordo com a marca:

a aderência no gelo melhorou até 10%

a aderência em piso molhado aumentou até 5%

em comparação com o modelo anterior.

Tecnologia adaptativa que altera o comportamento dos pregos

O segredo do melhor desempenho está numa camada chamada Adaptive Base, que se adapta às condições. Esta camada recebe a base inferior do prego e altera o seu comportamento conforme a temperatura.

Em estrada gelada, a mistura de borracha da camada adaptativa torna-se mais rígida, pressionando os pregos para fora da superfície do pneu. Desta forma, eles penetram melhor no gelo e garantem maior aderência.

Quando a temperatura sobe, a borracha torna-se mais macia, permitindo que os pregos recuem mais profundamente para dentro do pneu.

Uma ideia que nasceu há mais de uma década

Segundo o diretor de desenvolvimento da Nokian, Mikko Liukkala, esta tecnologia nasceu de uma visão apresentada pela empresa já em 2014: criar um pneu de inverno com pregos retráteis.

Cerca de cinco anos atrás, os engenheiros da empresa encontraram uma solução suficientemente simples para transformar esse conceito em produto real.

124 tamanhos e versão com tecnologia SilentDrive

A nova gama Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 inclui 124 dimensões de pneus, para jantes entre 14 e 22 polegadas. Dessas versões, 24 incluem tecnologia SilentDrive.

Neste sistema, uma camada de espuma é colocada entre o pneu e a jante para absorver ruído, sobretudo nas frequências que mais incomodam os condutores de carros elétricos.

O desempenho do novo pneu foi elogiado pelo embaixador da marca, o piloto Kimi Räikkönen.

O piloto chegou ao evento de apresentação diretamente do aeroporto de Ivalo, já com os novos pneus montados, conduzindo até ao local através da pista gelada de testes.

São bons. Dá para conduzir rápido e com segurança.

Afirmou Räikkönen.

Novas regras na Finlândia para reduzir o desgaste das estradas

Na Finlândia, segundo novas regras da Traficom, os pneus produzidos a partir de 2026 terão de provocar cerca de 15% menos desgaste no pavimento do que os pneus atualmente no mercado.

Isto obriga os fabricantes a adaptar os seus produtos para cumprir os novos requisitos.