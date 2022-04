OPPO poderá lançar o seu próprio SoC para smartphones em 2023

O segmento dos processadores móveis tem sido um dos mais abordados nas notícias tecnológicas. A competição deste mercado está cada vez mais intensa, com as fabricantes a darem o seu melhor para produzirem equipamentos que sejam as escolhas preferidas das marcas.

Neste sentido, os últimos rumores da indústria indicam que também a OPPO poderá iniciar-se neste setor, sendo referido que o seu próprio SoC para smartphones poderá chegar no próximo ano de 2023, pelas mãos da TSMC.

OPPO pode lançar o seu SoC para telefones em 2023

As novas informações indicam que a OPPO também poderá seguir a tendência de lançar smartphones com os seus próprios processadores móveis. A empresa chinesa poderá começar a desenvolver estes possíveis e futuros SoCs em massa já no próximo ano de 2023. De acordo com os detalhes revelados pelos rumores, estes chips contarão com o processo de fabrico de 6 nm da taiwanesa TSMC e serão então o primeiro passo da OPPO com vista à integração destes equipamentos nos smartphones de gama intermédia.

Mas os dados revelados dizem ainda que, depois desta novidade, a empresa poderá investir ainda num processador topo de gama baseado no processo de fabrico de 4 nm, mais avançado, o qual se espera que aconteça em meados de 2024.

Caso se confirmem estas informações, então será certamente uma forma de a OPPO crescer e tornar-se mais autónoma, permitindo ainda que defina e personalize os seus sistemas, para encontrar um equilíbrio entre o software e o hardware. Assim, a empresa pode construir os seus equipamentos de acordo com a sua imagem, objetivos e aspirações, sem estar presa e limitada aos chips já existentes e que estão presentes também noutras marcas suas concorrentes.

A mais recente empresa a adotar esta decisão, foi a Google, com os seus processadores Tensor. Portanto, as fabricantes mais populares deste segmento, como a Qualcomm e a MediaTek, certamente que também estarão atentas a estas movimentações, de forma a tomarem as medidas necessárias para garantirem a manutenção da sua liderança.

