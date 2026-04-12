Windows 11 em 2026: o que muda e como ter a chave digital por menos de 22€

O Windows 11 está a receber a maior revisão desde o lançamento — e o momento para garantir uma Windows 11 CDkey a bom preço é agora. Na GoodOffer24, com o código TT30, o Windows 11 Pro fica por 21,8€.

O Windows 11 em 2026: finalmente o sistema que devia ter sido desde o início

Quem acompanha o ecossistema Windows sabe que o lançamento do Windows 11 dividiu opiniões. Requisitos de hardware discutíveis, funcionalidades removidas sem aviso e uma insistência quase agressiva no Copilot deixaram muitos utilizadores agarrados ao Windows 10 — que, recorde-se, termina o suporte alargado este ano.

Mas algo mudou. Em março de 2026, o chefe da divisão Windows, Pavan Davuluri, publicou um compromisso público que a Microsoft raramente assume: admitir que havia problemas reais e detalhar como os vai corrigir. Não foi uma roadmap genérica — foi uma lista concreta, com timelines, e engenheiros a responder diretamente aos utilizadores.

As mudanças que realmente interessam

Entre as novidades mais relevantes, três destacam-se de forma imediata para o dia a dia:

Taskbar personalizável de volta. Parece básico, mas a remoção da possibilidade de mover a barra de tarefas foi uma das queixas mais consistentes desde 2021. Agora volta — topo, laterais, fundo — diretamente pelo menu de contexto, sem hacks no registo.

Copilot mais discreto. A Microsoft está a remover pontos de entrada desnecessários do Copilot em aplicações como Snipping Tool, Fotos, Widgets e Bloco de Notas. A IA não desaparece, mas deixa de saltar à cara em cada esquina do sistema.

Performance real. O menu Iniciar está a ser reconstruído com componentes nativos WinUI, abandonando as camadas React que o tornavam lento. O File Explorer também recebe melhorias de velocidade, sobretudo em volumes grandes e estruturas de ficheiros complexas.

O problema que ninguém resolve: ainda há milhões de PCs sem Windows 11 CDkey válida

Com todas estas melhorias, a pressão para migrar para o Windows 11 aumenta. O fim do suporte ao Windows 10 significa que quem ficar para trás perde atualizações de segurança — um risco real, especialmente para quem usa o PC para trabalho, homebanking ou gestão de dados sensíveis.

E aqui está o problema prático: uma chave digital do Windows 11 Pro na loja oficial da Microsoft custa à volta dos 259€. Para muitos utilizadores — e sobretudo para quem precisa de ativar mais do que um PC — é um valor difícil de justificar.

É por isso que plataformas como a GoodOffer24 se tornaram uma alternativa tão popular. Não estamos a falar de chaves piratas ou ativadores duvidosos. São chaves digitais reais, entregues por email, que ativam o sistema de forma permanente através dos servidores da Microsoft.

Quanto custa realmente ativar o Windows e o Office em 2026?

Para pôr as coisas em perspetiva, vejamos os valores na GoodOffer24 com o código de desconto TT30 (30% de desconto aplicado no checkout):

Chaves digitais Windows

Windows 11 Pro OEM — 21,8€ Windows 11 Home OEM — 17,9€ Windows 10 Pro OEM — 16,8€ Windows 10 Home OEM — 14€ Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — 12,2€

Chaves digitais Office

Office 2016 Pro Plus — 26,2€ Office 2019 Pro Plus — 47,8€ Office 2021 Pro Plus — 65,9€

Packs combinados (a opção mais inteligente)

Se precisas de Windows e Office ao mesmo tempo — e sejas honesto, a maioria de nós precisa — os packs são onde a poupança se nota mesmo:

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus — 37,2€ Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus — 53,4€

São valores que tornam difícil arranjar uma desculpa para não ter software ativado. Sobretudo quando a alternativa é usar um sistema sem suporte ou pagar centenas de euros na loja oficial.

Como funciona a compra? É seguro?

Uma das questões mais frequentes é precisamente esta. O processo na GoodOffer24 é direto: escolhes o produto, aplicas o código TT30 no checkout, pagas por PayPal, cartão ou outros métodos, e recebes a chave digital por email em poucos minutos.

A ativação faz-se nas Definições do Windows, em Sistema > Ativação. Colas a chave, o sistema valida junto dos servidores da Microsoft, e fica ativado de forma permanente. Sem subscrições, sem renovações anuais, sem surpresas.

Para quem tem dúvidas, a GoodOffer24 oferece suporte por chat ao vivo e garantia de substituição caso alguma chave apresente problemas — o que, pela experiência acumulada, raramente acontece.

Cenário prático: montar um PC novo em 2026 sem gastar uma fortuna em software

Imagina o seguinte cenário, cada vez mais comum: montaste ou compraste um PC novo, investiste em hardware decente, e agora precisas de sistema operativo e suite de produtividade. Pela Microsoft Store, só o Windows 11 Pro e o Office 2021 ultrapassam facilmente os 500€.

Na GoodOffer24, com o código TT30, o mesmo combo fica resolvido por menos de 90€. É uma diferença que permite redirecionar orçamento para onde realmente interessa — mais RAM, melhor SSD, ou simplesmente guardar o dinheiro.

E não estamos a falar de versões limitadas. O Windows 11 Pro inclui BitLocker, Ambiente de Trabalho Remoto, Hyper-V e todas as funcionalidades de gestão que a versão Home não tem. Para quem trabalha a partir de casa ou precisa de virtualização, faz toda a diferença.

O erro que muitos utilizadores ainda cometem

Aqui vai um insight que pouca gente menciona: há uma quantidade surpreendente de utilizadores que compram PCs novos e assumem que o Windows vem "incluído para sempre". Na realidade, muitos equipamentos vêm com chaves OEM vinculadas ao hardware — e quando esse hardware muda (placa-mãe, por exemplo), a ativação perde-se.

Ter uma chave digital própria, guardada de forma segura, é a melhor forma de evitar dores de cabeça futuras. E a estes preços, é um investimento que se paga sozinho na primeira vez que evita um problema.

Vale a pena mudar para o Windows 11 agora?

Com as mudanças que a Microsoft está a implementar ao longo de 2026, a resposta é provavelmente sim — sobretudo se ainda estás no Windows 10. O suporte termina, as atualizações de segurança param, e as novas funcionalidades não vão chegar.

O Windows 11 de 2026 já não é o mesmo sistema que gerou tanta frustração em 2021. Está mais rápido, mais limpo, mais respeitador do utilizador. E com uma Windows 11 CDkey a partir dos 21€, o custo de entrada é praticamente simbólico.

O código TT30 pode ser utilizado em qualquer produto da loja e garante um desconto imediato de 30% no valor final.