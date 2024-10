Novo Oukitel C58 Pro: design com efeito gradiente e especial atenção à fotografia

A Oukitel acaba de revelar o seu novo smartphone, o C58 Pro, a mais recente adição à sua aclamada série C. Este novo modelo é realçado por um impressionante efeito de gradiente e um visual cintilante que chama a atenção à medida que reflete a luz. Mas há muito mais para descobrir.

O novo Oukitel C58 Pro está disponível em impressionantes tonalidades de Azul, Preto e Verde, onde de acrescenta um padrão de penas único. Apresenta um design fino e leve, com apenas 8,7 mm de espessura, garantindo uma utilização confortável, ideal para uso prolongado e para quem está sempre em movimento. As suas cores dinâmicas são diferenciadoras, apresentando uma estética única que certamente chamará a atenção.

Para além do seu design elegante, o C58 Pro oferece um ecrã vibrante de 6,7" em HD, que proporciona uma clareza cristalina e detalhes excecionais. Com uma taxa de atualização de 90Hz, os utilizadores poderão desfrutar de tempos de resposta rápidos, sem atrasos ou lentidão. Quer seja a ver vídeos em casa, a desfrutar de programas de TV com amigos e familiares, ou a navegar na web nos momentos de lazer, os utilizadores irão experienciar visuais imersivos que enriquecem cada momento.

Além disso, o Oukitel C58 Pro foi concebido para aqueles que exigem uma qualidade fotográfica superior. Equipado com uma câmara principal de 50MP, com o sensor Omnivision OV50C40 e uma abertura ampla de F1.8, este smartphone é capaz de captar fotos nítidas e de alta resolução. A câmara frontal de 8MP oferece também resultados claros e detalhados para selfies e videochamadas.

O C58 Pro destaca-se ainda pelas suas capacidades de armazenamento. Com 6GB de RAM e 256GB de armazenamento interno base, o smartphone pode ser expandido até 24GB de RAM e 1TB de armazenamento. Isto garante um desempenho fluido mesmo durante multitarefas intensivas, oferecendo aos utilizadores a liberdade de armazenar fotos, filmes, aplicações e muito mais, sem preocupações.

Em termos de autonomia, o C58 Pro vem equipado com uma generosa bateria de 5150mAh, adequado para durar um dia sem problemas. Com até 37,5 dias de tempo em standby, 6,7 horas de reprodução de vídeo e 33 horas de chamadas, é uma excelente opção para quem prefere evitar a constante necessidade de recarregar ou de carregar sempre um power bank consigo.

De acordo com a Oukitel, o C58 Pro estará disponível a partir de meados de novembro de 2024 nas lojas oficiais da marca e no AliExpress. Aos interessados, poderão manter-se atentos à Oukitel para serem os primeiros a saber o preço de lançamento do modelo e outras informações.

Oukitel C58 Pro