O Pixel 9 deve oferecer comunicação satélite de emergência como a Apple tem no iPhone

Quando o Google lançar os Pixel 9, ainda este ano, esperam-se grandes mudanças no hardware. Uma destas alterações será no modem de comunicação, que terá uma novidade importante. Os Pixel 9 vão poder oferecer comunicação satélite de emergência como a Apple tem no iPhone.

Estamos ainda longe da data de lançamento dos próximos smartphones da Google. Os Pixel 9 devem ser uma atualização importante da gigante das pesquisas, com um novo SoC desenvolvido e com muitas mais alterações no hardware presente que os utilizadores podem usar.

Um novo rumor aponta que o modem presente nesta nova versão do smartphone da Google será o Exynos Modem 5400 da Samsung, o que vai abrir novas portas. Falamos da tão esperada comunicação satélite, que cada vez mais marcas oferecem nos seus equipamentos.

No caso dos Pixel 9, espera-se que esta esteja apenas focada nos serviços de emergência, deixando de fora a comunicação entre utilizadores. A Google quer garantir o envio de mensagens de emergência em locais remotos e zonas sem rede e assim garantir a segurança física dos utilizadores dos seus smartphones.

Inicialmente, e nos EUA, o serviço será fornecido pela T-Mobile como parte do serviço Starlink. Assim, ficará limitado a mensagens de texto, e não para chamadas. A SpaceX recebeu há pouco tempo autorização da FCC para expandir os da Starlink nos EUA.

As mensagens de emergência do Pixel 9 funcionarão como respostas a solicitações muito específicas. Isso permitirá aos serviços de emergência agilizem a conversa e fornecerem a ajuda necessária rapidamente. Este deverá ser semelhante ao modo como o recurso Emergency SOS da Apple funciona no iPhone.

Esta será também uma forma da Google abrir mais esta capacidade ao Android. A nova versão do sistema já deverá estar preparada para oferecer estes serviços, dependendo depois do fabricante ou da marca garantir a comunicação com o prestador de serviço de comunicação satélite de emergência.