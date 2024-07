Google Maps no Android Auto está melhor e recebe novidade que o aproxima do Waze

O Google Maps tem recebido novidades ao longo dos anos, que deram a este serviço novas capacidades importantes para os utilizadores. A mais recente vem colocar a proposta do Android Auto ao nível do que todas as outras versões tinham e torná-lo uma alternativa ao conhecido Waze.

Google Maps no Android Auto está melhor

A Google acaba de lançar uma das atualizações mais aguardadas para o Google Maps no Android Auto. Esta torna tornando o Waze, a segunda oferta de navegação móvel da empresa, quase redundante nesta plataforma. Os utilizadores conseguem assim ter as mesmas funcionalidades nas 2 propostas.

A novidade passa a permitir aos utilizadores reportar problemas nas estradas, tornando assim muito mais útil esta app e este serviço. Aqui incluem-se os perigos na estrada, incluindo acidentes, radares de trânsito e obras rodoviárias, para alertar outras pessoas e tornar cada percurso mais previsível.

Curiosamente, a Google parece estar agora a dedicar mais atenção às plataformas onde a app do Google Maps pode ser usada. Parece apostada em dar acesso a novidades primeiro às plataformas que não controla e só depois é que se foca nas suas, como o Android ou o Android Auto.

Já pode reportar problemas na estrada como no Waze

A possibilidade de reportar situações anormais na estrada, ainda que não seja uma novidade no Google Maps, está agora a ter uma atenção especial da gigante das pesquisas. Esta funcionalidade chegou há alguns dias à versão dedicada ao CarPlay da Apple.

Outro pormenor importante nesta novidade é que traz novamente o Google Maps para uma área que até agora era dedicada no Waze. A Google mantém os desenvolvimentos separados e insiste que ambos os serviços têm espaço para se manter independentes e isolados.

Por agora, esta novidade do Google Maps no Android Auto irá estar disponível na Índia. Espera-se que mais tarde venha a ser alargada a todos os utilizadores no planeta e assim tornar esta capacidade de reportar problemas nesta plataforma algo global e acessível a todos.