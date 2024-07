Mais uma queda da Apple na China! Perde o seu lugar no Top 5 neste país

A China é, há muitos anos, um dos principais mercados da Apple. É aqui que tinha um dos melhores resultados de vendas do iPhone, algo que tem mudado. As quedas têm sido constantes e no 2.º trimestre de 2024 voltou a acontecer, desta vez tirando a Apple de uma posição que era sua há muito, o top 5 das vendas no país.

Mais uma queda da Apple na China

Np seguimento do que temos visto nos trimestres anteriores, o mercado chinês deixa a Apple de lado em detrimento das marcas nacionais. Para surpresa de muitos, a empresa que criou o iPhone cai do Top 5 das marcas mais vendidas na China, o mercado que mais telemóveis compra no mundo.

Os culpados são óbvios e já conhecidos, com a vivo, que lidera atualmente o mercado. Há também a OPPO e a Xiaomi que já se destacam há algum tempo, a HONOR que se mantém sólida, e o surgimento da Huawei. Esta última continua a afirmar-se após a complicada reviravolta que teve há 5 anos.

Marca Remessas do 2.º trim 2024 (milhões) Quota de mercado no 2.º trim 2024 Remessas do 2.º trim 2023 (milhões) Quota de mercado no 2.º trim 2023 Crescimento anual vivo 13,1 19% 11,4 18% 15% OPPO 11,3 16% 11,4 18% -1% HONRA 10,7 15% 10,3 16% 4% Huawei 10,6 15% 7,5 12% 41% Xiaomi 10,0 14% 8,6 13% 17% Outros 14,8 21% 15,1 24% -2% Total 70,5 100% 64,3 100% 10%

Perde o seu lugar no Top 5 neste país

Numa tendência inédita, o mercado chinês registou pela primeira vez cinco marcas nacionais como as mais vendidas no mercado dos smartphones. Isto implica que a Apple, uma marca que historicamente tem um grande peso em todos os mercados, perde terreno face às concorrentes chinesas, onde as suas marcas têm sido mais fortes do que nunca na China.

Parte da culpa da queda da Apple é da Huawei, que, gradualmente, aumenta a sua quota de mercado. Claro que, apesar de no trimestre anterior ter sido a marca chinesa mais vendida, neste segundo trimestre de 2024 desceu para o quarto lugar, uma vez que a acesa batalha comercial das principais marcas está em percentagens muito próximas entre elas.

A China é, há muitos anos, o país que mais dinheiro gera no mundo no mercado móvel inteligente. Porém, embora o seu peso no mercado de smartphones esteja mais do que comprovado, as suas tendências são muito diferentes das dos restantes países do mundo.

No entanto, é também um sinal de que as empresas chinesas têm muita influência no seu país e, graças a esse sucesso, têm conseguido expandir-se gradualmente pelo resto do mundo. Foi assim, aliás, que a Huawei triunfou na última década até perder os serviços da Google, e o mesmo aconteceu com a Xiaomi, atualmente a terceira marca mais vendida no mundo, embora não lidere o mercado chinês.