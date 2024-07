E se usássemos a base das turbinas eólicas para criar datacenters?

A ideia é boa e uma empresa alemã inventou os windCORES. Usar a base das turbinas eólicas para criar datacenters para o clima.

Datacenters na base das turbinas eólicas

E se os mastros das turbinas eólicas pudessem servir de datacenters? Esta é a proposta de uma empresa alemã para fornecer centros de dados com baixas emissões.

A inteligência artificial generativa (GenAI) está a revolucionar as aplicações tecnológicas, apresentando oportunidades anteriormente inimagináveis.

A questão que se coloca é a seguinte: de onde virá a imensa capacidade de processamento necessária e como é que as redes elétricas poderão suportar as elevadas necessidades energéticas dos centros de dados?

A WestfalenWind IT e a Rittal apresentaram uma solução inovadora: windCORES, centros de dados neutros para o clima, localizados diretamente na base das turbinas eólicas. Estes centros utilizam a eletricidade verde gerada no local, utilizando frequentemente a capacidade excedente que, de outra forma, seria desperdiçada. Um fabricante alemão de automóveis adotou este conceito, transferindo uma grande parte da capacidade de processamento para as turbinas eólicas.

A GenAI e as suas enormes perspetivas

As projeções para a GenAI são impressionantes. Uma empresa de consultoria americana, que projeta trabalhos de análise de mercado para o governo dos EUA, a McKinsey, previu que os ganhos de produtividade da GenAI poderiam contribuir com um valor entre 2,6 e 4,4 mil milhões de dólares por ano para a economia global.

Por outro lado, a análise a este crescimento da tecnologia GenAI refere que a procura de energia aumente dez vezes nos próximos cinco anos devido à inteligência artificial generativa.

De projeto-piloto a norma industrial

O projeto-piloto windCORES ganhou o Prémio Alemão de Centro de Dados em 2019. Hoje, tornou-se um projeto industrial escalável. Um grande fabricante automóvel transferiu aplicações inteiras para um datacenter windCORES com 50 bastidores.

No futuro, a computação de alto desempenho para IA e GenAI, bem como as simulações para condução autónoma, serão neutras para o clima.

A implementação foi realizada num modelo de Colocation com um fornecedor de serviços de TI. A Rittal está a fornecer a infraestrutura completa para a WestfalenWind IT, incluindo três salas de segurança, racks de TI, controlo climático, fontes de alimentação independentes (UPS) e monitorização.

O centro de dados utiliza mais de 90% de energia eólica e explora sinergias para poupar recursos em todas as áreas. Ao instalar e integrar as turbinas eólicas, são utilizadas as infraestruturas existentes, tais como a torre segura de betão armado e as infraestruturas de eletricidade e de ligação à rede.

Explica Fiete Dubberke, CEO da WestfalenWind.

Graças ao fornecimento direto de energia eólica, os custos energéticos do windCORES estão muito abaixo da média do mercado. Em muitos casos, o centro de dados funciona com eletricidade que, de outra forma, não seria utilizada porque as redes não a poderiam absorver.

Esta solução inovadora não só melhora a utilização da energia eólica, como também estabelece um novo padrão de sustentabilidade na indústria dos centros de dados.