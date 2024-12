Atualização do HyperOS 2.0 deixa o Android Auto sem funcionar nos Xiaomi

Não tem sido simples a relação do Android Auto com os fabricantes de smartphones e com os utilizadores. A cada atualização surgem problemas, ainda que outros sejam resolvidos pela Google. O mais recente parece focado nos smartphones da Xiaomi e na sua última atualização, o HyperOS 2.0.

Os utilizadores do Android Auto que possuem um smartphone da marca chinesa podem estar com problemas. O mais certo é que o Android Auto não funcione e a culpa desta situação é, aparentemente, da última atualização do sistema. A situação, e a fonte do problema, surge ao instalar o HyperOS 2.0.

O Android Auto tem vindo a receber uma infinidade de novidades nos últimos meses, mas muitas das atualizações que recebeu também trouxeram erros que causaram dores de cabeça a muitos utilizadores. Estas acabam por ser resolvidas, mas não deixa de ser uma situação anormal para um software tão útil e por vezes até essencial para muitos.

Quem tiver um smartphone Xiaomi e tentar usar o Android Auto, deve preparar-se para uma situação fora do comum. Do que esta a ser reportado, existe um erro muito grave após a instalação do HyperOS 2.0 A atualização, que inclui o Android 15, parece interferir com o sistema da Google dedicado aos automóveis.

Muitos utilizadores estão a relatar nos fóruns oficiais da Google que o HyperOS 2.0 praticamente quebra o Android Auto. Referem que antes da atualização do HyperOS 2.0 o Android Auto funcionava perfeitamente, mas depois da atualização não. Aparentemente, após instalar a atualização do HyperOS 2.0, o Android Auto já não arranca e mostra apenas um ecrã negro no sistema do automóvel.

Se a aplicação iniciar, ficará com um ecrã preto sem poder fazer nada. Esqueça de tentar soluções porque não funcionam e não importa se tem uma ligação com ou sem fios. A Xiaomi e a Google ainda não se pronunciaram sobre o assunto numa situação que continua a aumentar a cada dia que passa.

Mais uma vez, e seguindo o que é normal nestas situações, tudo deverá ser resolvido com uma atualização do Android Auto ou do sistema da Xiaomi. Até que essa correção surja, os utilizadores dos smartphones Xiaomi vão ficar privados do Android Auto, e tudo por culpa do HyperOS 2.0, que tantos esperavam há muito tempo.