Google quer unir o Android e o iOS e prepara a chegada do Quick Share à Apple

Unir o universo Android ao do iOS é uma vontade que há muito existe. Tanto a Google como a Apple têm mostrado pouco interesse nesse passo, com especial foco na criadora do iPhone. Isso poderá mudar em breve, com algumas novidades que foram encontradas. Parece claro que em breve teremos o Quick Share no iOS e no macOS.

Quick Share do Android vai chegar ao iOS

No mundo da tecnologia, a compatibilidade entre plataformas e sistemas continua a ser um problema. A Google vai tentar mudar isso e pode ter como objetivo trazer a funcionalidade Quick Share, que permite a transferência de ficheiros entre o Android, Chromebook e Windows, para os dispositivos da Apple.

A ferramenta de partilha de ficheiros da Google, Quick Share, poderá em breve chegar às plataformas móveis e desktop da Apple. Dicas presentes no código de desenvolvimento da Google para Android 16 mostram que a empresa quer abrir a funcionalidade de partilha de ficheiros para iOS e o macOS.

Atualmente, o Quick Share permite a partilha de ficheiros entre dispositivos Android, Chromebooks e computadores Windows. No entanto, a sua ausência no iOS e no macOS deixa muitos utilizadores multiplataforma incapazes de transferir ficheiros entre dispositivos Apple e Android.

Google quer integrar-se no sistema da Apple

Os investigadores encontraram uma referência a nomes de dispositivos em iOS e macOS nos códigos da Google. Embora não seja uma prova por si só, a menção específica às plataformas da Apple atraiu a atenção. Parece claro que a Google quer trazer o Quick Share para o iPhone, iPad e Mac.

É claro que integrar o Quick Share no ecossistema da Apple será um desafio para a Google. Para além de garantir a compatibilidade com iOS e macOS, também deve estar em conformidade com as políticas de privacidade e da App Store da Apple. Não está claro se a empresa irá desenvolver uma nova aplicação ou integrar o recurso em aplicações atuais, como o Drive ou o Chrome.

Curiosamente, a OnePlus já tinha feito um movimento semelhante com o recente OxygenOS 15. A empresa começou a adicionar este suporte ao OxygenOS 15 para a partilha de ficheiros entre Android e iOS, abrindo assim a porta para esta integração que tantos querem e procuram há vários anos.