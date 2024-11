A taxa de adoção do iOS 18.1 é duas vezes mais rápida do que a do iOS 17.1

Apesar da Apple estar a demorar na apresentação das novidades mais sonantes no seu iOS, a verdade é que as pessoas estão curiosas com o que aí vem de novidade IA. Possivelmente isso explica que a taxa de adoção do iOS 18.1 está a ser duas vezes mais rápida do que aquela que foi do iOS 17.1.

Apple Intelligence... a culpada?

São muitas e boas novidades que estão já a chegar aos utilizadores do iOS 18.1 fora da UE. Se antes o sistema operativo já era bom, robusto e seguro, com as novas fundações em IA a Apple diz que é ainda muito mais sofisticado.

Assim, seguramente que a empresa de Cupertino estará orgulhosa da semana de lançamentos que teve. Há muito tempo que não tínhamos uma semana como esta, em que na segunda-feira foi lançado oficialmente o iOS 18.1 e foram revelados os novos iMac, na terça-feira foi anunciado o novo Mac mini M4 e, finalmente, na quarta-feira foi revelado o novo MacBook Pro com o chip M4.

Numa entrevista publicada há algumas horas, o CEO da Apple, Tim Cook, anunciou que, no mesmo período desde o lançamento do iOS 18.1, a sua taxa de adoção é duas vezes superior à do iOS 17.1 no ano passado.

iOS 18.1 tem uma taxa de adoção superior à do iOS 17.1

Normalmente, a Apple publica as taxas de adoção ou de instalação de novos sistemas operativos alguns meses após o lançamento oficial do novo sistema operativo. É uma forma de medir a popularidade das novas versões do iOS para ver com que rapidez e quantas novas atualizações são descarregadas.

Taxas de adoção mais elevadas indicam que mais utilizadores estão a instalar as atualizações por várias razões: novos dispositivos, desejo de experimentar novas funcionalidades, etc. E a vantagem do iOS 18.1 é a chegada da Apple Intelligence, algo que pode aumentar a taxa de adoção.

E tudo parece indicar que sim, já que ontem numa entrevista para a CNBC, Tim Cook, o CEO da Apple, anunciou que a taxa de adoção do iOS 18.1 em apenas quatro dias tinha duplicado em relação ao iOS 17.1 no mesmo período de tempo. Esta é a única informação oficial da grande Apple relativamente a este valor desde o lançamento do iOS 18.1, uma vez que o site onde estes dados podem ser verificados ainda não foi atualizado.

Qual a razão para esta elevada taxa de adoção?

Não há dúvida de que um dos culpados é o Apple Intelligence nos países onde está disponível. No entanto, estes dados devem ser analisados com cautela, pois não é apenas a taxa de downloads que importa, mas o número final de dispositivos que acabam com o iOS 18.1, independentemente do dia em que o fazem.

Talvez a febre do momento seja conseguir uma alta taxa de downloads nos dias que antecedem o lançamento e, em poucos dias, atingir um patamar de downloads. Resta esperar para ver quais são os números oficiais dentro de algumas semanas.